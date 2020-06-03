Meizu выпустит смартфон с изогнутым экраном и отверстием под камеру

Китайский производитель смартфонов Meizu подтвердил, что 3 марта компания выпустит свои флагманские смартфоны Meizu 18 в Китае. Запуск состоится в 14:30 по местному времени.

Всего за несколько дней до официального запуска компания поделилась официальными изображениями грядущих флагманских смартфонов, раскрывая их дизайн. Помимо выложенных изображений, компания добавила, что Meizu 18 - полуфлагман, а 18 Pro - флагман.

На изображении видно, что оба смартфона имеют изогнутый экран с вырезом для фронтальной камеры в центре дисплея. В телефонах также есть датчик отпечатков пальцев под дисплеем.

Читай также: Раскрыты характеристики Meizu 17

Недавняя утечка предполагает, что оба смартфона будут иметь AMOLED- дисплей Samsung E4 с поддержкой разрешения экрана Full HD + и высокой частотой обновления 120 Гц .

По слухам, Meizu 18 будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 870 SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что он будет оснащен тройной камерой, состоящей из сенсоров 64MP + 12MP + 5MP.

Ожидается, что устройство Meizu 18 Pro будет оснащено новейшим флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 888. Он должен иметь установку с четырьмя камерами, состоящую из объектива 48MP + 48MP + 8MP + ToF. На лицевой стороне ожидается 20-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Оба смартфона могут работать под управлением новейшей операционной системы Android 11 “из коробки“ с собственным пользовательским интерфейсом компании. Говорят, что Meizu 18 Pro питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт.

Чтобы точно узнать о характеристиках, вариантах, вариантах цвета, ценах и доступности телефона, нам придется подождать неделю, пока смартфоны представят в Китае. Между тем, мы ожидаем, что компания раскроет больше информации через тизеры.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu представила первый смартфон без отверстий.