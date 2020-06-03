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Meizu выпустит смартфон с изогнутым экраном и отверстием под камеру

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Китайский производитель смартфонов Meizu подтвердил, что 3 марта компания выпустит свои флагманские смартфоны Meizu 18 в Китае. Запуск состоится в 14:30 по местному времени.
Тизер Meizu 18
Тизер Meizu 18
weibo

Всего за несколько дней до официального запуска компания поделилась официальными изображениями грядущих флагманских смартфонов, раскрывая их дизайн. Помимо выложенных изображений, компания добавила, что Meizu 18 - полуфлагман, а 18 Pro - флагман.

На изображении видно, что оба смартфона имеют изогнутый экран с вырезом для фронтальной камеры в центре дисплея. В телефонах также есть датчик отпечатков пальцев под дисплеем.

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Недавняя утечка предполагает, что оба смартфона будут иметь AMOLED- дисплей Samsung E4 с поддержкой разрешения экрана Full HD + и высокой частотой обновления 120 Гц .

По слухам, Meizu 18 будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 870 SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что он будет оснащен тройной камерой, состоящей из сенсоров 64MP + 12MP + 5MP.

Ожидается, что устройство Meizu 18 Pro будет оснащено новейшим флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 888. Он должен иметь установку с четырьмя камерами, состоящую из объектива 48MP + 48MP + 8MP + ToF. На лицевой стороне ожидается 20-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Оба смартфона могут работать под управлением новейшей операционной системы Android 11 “из коробки“ с собственным пользовательским интерфейсом компании. Говорят, что Meizu 18 Pro питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт.

Чтобы точно узнать о характеристиках, вариантах, вариантах цвета, ценах и доступности телефона, нам придется подождать неделю, пока смартфоны представят в Китае. Между тем, мы ожидаем, что компания раскроет больше информации через тизеры.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu представила первый смартфон без отверстий.

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Теги: Meizu, смартфон, Meizu 18
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