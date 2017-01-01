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Meizu представила первый смартфон без отверстий

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У смартфона Meizu Zero нет разъемов.

Meizu Zero
Meizu Zero
meizu.cn

Сегодня компания Meizu представила по-настоящему инновационный продукт – смартфон Meizu Zero. Еще до анонса он был назван первым в мире Android-смартфоном, лишенным всяких отверстий, и это оказалось чистой правдой.

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В сравнении с обычными моделями, тут нет многих привычных элементов. Например, сканера отпечатков пальцев, громкоговорителя и микрофона. Их функции выполняет дисплей AMOLED диагональю 5,99 дюйма, созданный с применением технологии mSound 2.0. По словам вице-президента Meizu Technology Ли Нана (Li Nan), преимущество такого экрана заключается в том, что его не надо прикладывать к уху именно громкоговорителем. Более того, аппарат можно прикладывать к уху обратной стороной – и при этом совершенно спокойно беседовать, как при обычном звонке.

Meizu Zero
Meizu Zero
meizu.cn

Само собой, корпус в этой модели тоже не простой: он выполнен по технологии unibody и имеет объемное керамическое покрытие. За счет такого исполнения и полного отсутствия разъемов не сложно было обеспечить защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.

Meizu Zero
Meizu Zero
meizu.cn

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Следующий момент, который предстояло решить разработчиками, – зарядка аккумулятора. Так как разъема USB нет, то единственный способ – использовать беспроводное зарядное устройство. В данном случае обеспечивается передача до 18 Вт мощности, так что аккумуляторная батарея Meizu Zero будет заряжаться не медленнее аккумуляторов обычных смартфонов с проводным подключением. Meizu очень гордится этой технологией беспроводной зарядки, на которую было потрачено два года разработки и которая защищена 75 патентами.

Meizu Zero
Meizu Zero
meizu.cn

Слот для карт памяти заменен на eSIM, для подключения наушников придется использовать интерфейс Bluetooth. Боковые клавиши заменены емкостными сенсорными поверхностями, чувствительными к силе нажатия.

Meizu Zero
Meizu Zero
meizu.cn

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Основная камера новинки такая же, как и Meizu 16 – c датчиками Sony IMX 380 и IMX 350 разрешением 12 и 20 Мп соответственно. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп.

Meizu Zero построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 845. Но, по словам Ли Нана, аппарат мигрирует на Qualcomm Snapdragon 855 сразу, как только она станет широкодоступна. Более того, антенна устройства изначально разрабатывалась с оглядкой на сети 5G, так что будущий вариант Meizu Zero с поддержкой сетей пятого поколения не исключен.

Meizu Zero
Meizu Zero
meizu.cn

Смартфон использует оперативную память LPDDR4X, но объем ее не указан – и вот почему: Meizu пока не готова приступить к продажам Zero. Поэтому и данных о конфигурациях памяти нет. Можно думать, что аппарат появится на полках магазинов в следующем квартале и, вероятно, уже с SoC Snapdragon 855 в составе аппаратной платформы.

Meizu представила первый смартфон без отверстий
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Напомним, ранее сообщалось, что Meizu выпустила свой самый дешевый смартфон.

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Теги: Meizu, Meizu Zero, смартфон
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