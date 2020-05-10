Meizu готовит к выходу двухэкранный смартфон

Дополнительный экран будет на задней панели.

Meizu, которая недавно выпустила свой флагманский смартфон Meizu 17 в Китае, работает над некоторыми интересными конструкциями смартфонов. И теперь смартфон с двойным дисплеем просочился в интернет.

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Утечка изображения показывает, что у телефона есть дополнительный экран на задней панели. Это также показывает, что устройство работает на чипсете Samsung Exynos 8890 и оснащено одним датчиком задней камеры.

Хотя об этом смартфоне ничего не известно, в отчете утверждается, что рассматриваемое устройство могло называться Meizu Pro X. Учитывая дизайн смартфона и используемый чипсет, кажется, что компания работала над ним с 2006 года, но устройство так и не было выпущено.

Тем не менее, компания выпустила смартфон с двумя экранами - это Meizu Pro7 и Pro7 Plus. Смартфоны поставлялись с небольшим 1,9-дюймовым AMOLED-экраном в верхнем левом углу на задней панели телефона.

Последние флагманские смартфоны компании - серия Meizu 17 вышла в свет в начале этого месяца, а пару недель назад телефоны впервые появились в продаже в Китае и были распроданы менее чем за минуту.

Начальная цена Meizu 17 составляет 3699 юаней, что составляет около 522 долларов, в то время как цена Meizu 17 Pro начинается с 4299 юаней, что примерно равно 607 долларам. Meizu 17 выпускается в цветах Mint, Black и White, а модель Pro предлагается в цветах Green, Grey и Aurora White.

Напомним, ранее были названы смартфоны Meizu, которые получат Flyme 8.1.