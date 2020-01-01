iPhone 13 могут получить функцию постоянно включенного дисплея

Эта функция перекочует с Apple Watch.

iPhone 13 будет иметь всегда включенный экран gsmarena.com

Технология Always-on Display (AOD) существует уже более десяти лет, но до сих пор Apple неохотно добавляла эту функцию на свои смартфоны. Согласно свежему сообщению Марка Гурмана из Bloomberg, Apple добавит функциональность AOD в свое следующее поколение iPhone.

AOD на iPhone описывается как "постоянный режим, подобный Apple Watch", который показывает полезную информацию, такую ​​как время, дата и уведомления, даже когда экран выключен.

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Гурман также уточняет, что iPhone следующего поколения будет иметь меньшие выемки, частоту обновления 120 Гц (вероятно, зарезервированную для моделей Pro), наборы микросхем A15 и улучшенные возможности записи видео.

Единственная разумная причина, по которой Apple так поздно внедряет AOD в свои iPhone, - это управление питанием. Учитывая слухи о дисплеях LTPO (низкотемпературный поликристаллический оксид) на iPhone 13 серии, мы могли реально увидеть долгожданный дебют AOD на смартфонах Apple.

Напомним, ранее сообщалось, что макет iPhone 13 Pro Max показали на видео.