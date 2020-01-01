Microsoft обвинила китайских хакеров в атаках на США

Уязвимости SolarWinds продолжают подвергаться атакам зарубежных хакеров спустя месяцы после того, как американская компания, занимающаяся информационными технологиями, подверглась широкомасштабной кибератаке.

Во вторник Microsoft заявила, что группа, действующая из Китая, использовала удаленное выполнение кода нулевого дня для атаки на программное обеспечение SolarWinds. Microsoft отметила в своем блоге, что в случае успешного использования уязвимость в программном обеспечении Serv-U ИТ-компании позволяет хакерам выполнять такие действия, как установка и запуск вредоносных программ или просмотр и изменение данных.

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В рамках расследования Microsoft заявила, что наблюдала, как хакерская группа нацелена на организации, работающие в сфере военных исследований и разработок США, а также в секторе программного обеспечения. Компания обозначила исполнителя как DEV-0322 в связи с его статусом неустановленной "группы разработчиков". Microsoft объяснила, что использует этот ярлык до того, как получит высокую степень уверенности в происхождении или личности хакера. Группа, работающая в Китае, использует коммерческие решения VPN и взломанные потребительские маршрутизаторы для проведения своих атак, сообщила Microsoft. В компании отметили, что пострадавшие были уведомлены и им была оказана помощь.

Компания SolarWinds подтвердила на выходных, что она была уведомлена Microsoft об уязвимости системы безопасности в ее программном обеспечении Serv-U. Недостаток был связан с управляемой передачей файлов продукта и защищенным протоколом FTP, который с тех пор исправлен.

Компания SolarWinds в одночасье приобрела известность в декабре после того, как стала объектом кибератаки по цепочке поставок, от которой пострадали 18 000 ее клиентов, в том числе девять правительственных агентств США. В январе американская разведка опубликовала совместное заявление, в котором Россия названа наиболее вероятным источником взлома. В следующем месяце агентство Reuters сообщило, что подозреваемые китайские хакеры использовали отдельную уязвимость в программном обеспечении SolarWinds, чтобы взломать компьютеры правительства США в прошлом году. По словам SolarWinds, последняя уязвимость не связана с так называемой атакой цепочки поставок Sunburst.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры из Anonymous взломали сайт Минюста США.