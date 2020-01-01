На 3D-принтере напечатали целую школу

Здание напечатали всего за 18 часов.

Высокая стоимость 3D-печати долгое время означала, что эта технология используется только для высокопроизводительных работ. Но британская группа CDC хочет изменить это представление и недавно напечатала на 3D-принтере школу в Малави всего за 18 часов. Ученики уже посещают занятия в этом новом здании.

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По оценкам ЮНИСЕФ, только в Малави не хватает 36 000 классных комнат. Потребуется 70 лет, чтобы устранить этот пробел с использованием традиционных методов строительства. Но 14 Trees, совместное предприятие, работающее над удовлетворением потребностей инфраструктуры в Африке, утверждает, что технология 3D-печати может закрыть этот пробел всего за 10 лет.

14 Trees - совместное предприятие британской CDC Group и французско-швейцарской транснациональной компании по производству строительных материалов Lafarge Holcim. Посредством этого партнерства они хотят построить доступное жилье, школы и социальную инфраструктуру в Африке.

Для процесса печати предприятие использует чернила LafargeHolcim, которые не только сокращают время изготовления, но и требуют меньше материалов по сравнению с другими вариантами чернил. Предприятие утверждает, что это не только снижает стоимость строительства, но и снижает воздействие на окружающую среду на 50 процентов.

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Однако этот процесс не полностью автоматизирован. Команда использует большой экструдер для создания стен конструкции. Квалифицированные местные рабочие занимаются установкой дверей, окон, кровли и многого другого. Благодаря своему предприятию 14 Trees также создаст больше рабочих мест для местного населения и поможет им повысить квалификацию.

Помещения школы, построенные с рекордной скоростью, теперь переданы местной общине в зоне Ямбе района Салима. После перевода в конце июня дети начали посещать занятия.

14 Trees утверждает, что это первая в мире школа с 3D-печатью. Помимо школы, предприятие также распечатало на 3D-принтере прототип дома всего за 12 часов в районе Лилонгве в Малави.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае напечатали 5-этажный дом на 3D-принтере.