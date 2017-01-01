3D-печать назвали угрозой безопасности

Трехмерная печать упростит создание оружия.

Постоянно совершенствующиеся аддитивные технологии, которые упрощенно можно назвать трехмерной печатью, могут представлять серьезную угрозу личной, национальной и международной безопасности. К такому выводу пришли эксперты американского стратегического исследовательского центра RAND Corporation. Трехмерная печать может быть опасной как с точки зрения производства оружия преступниками, так и упрощения выпуска различных типов вооружений различными странами вроде Северной Кореи.

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Существующие сегодня аддитивные технологии разнообразны и позволяют создавать сложные трехмерные объекты из различных материалов, включая металл, пластик и стекло. При трехмерной печати объекты создаются из исходного материала послойно, причем при некоторых видах производства напечатанные детали могут не требовать дополнительной механической обработки. Трехмерная печать уже используется серийно. С ее помощью, например, создают запчасти для военной техники и протезы для пострадавших животных.

Исследователи из RAND Corporation пришли к выводу, что хакеры могут взламывать компьютеры производственных предприятий, использующих трехмерную печать, и вносить в чертежи различной техники незаметные изменения. Напечатанные по таким чертежам запчасти внешне не будут отличаться от обычных, но будут иметь очень маленький ресурс. Подобный эксперимент был проведен в 2016 году исследователями из Университета Джонса Хопкинса — воздушный винт дрона, модели для печати которого были изменены «злоумышленниками», разрушился на второй минуте полета.

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Кроме того, по оценке экспертов американского исследовательского центра, развитие и бесконтрольное распространение аддитивных технологий сделает возможным массовое домашнее производство различного оружия, включая стрелковое. Пригодность технологий для такого применения весной прошлого года доказали инженеры Армии США. Они напечатали ручной гранатомет M203A1 калибра 40 миллиметров и учебную гранату M781, а затем успешно выстрелили боеприпасом из оружия.

Наконец, активное развитие аддитивных технологий, полагают в RAND Corporation, приведет к постепенному сокращению рабочих мест. Дело в том, что трехмерная печать в некоторых случаях позволяет существенно упростить производство той или иной продукции. Благодаря этому в выпуске готовой продукции можно задействовать меньше людей. Рост безработицы в свою очередь приведет к экономической нестабильности и, в конечном итоге, создаст угрозу национальной безопасности.

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При этом в RAND Corporation отметили, что аддитивные технологии могут быть и однозначно полезны, поскольку позволят печатать, например, искусственные сердечные клапаны, создавать запчасти и новые инструменты на борту космических станций.

В конце апреля 2018 года эксперты RAND Corporation опубликовали исследование, по итогам которого пришли к выводу, что искусственный интеллект к 2040 году может подорвать ядерную стабильность и нивелировать стратегию ядерного сдерживания. По мнению некоторых специалистов, опрошенных исследователями, для нарушения равновесия даже не потребуется встраивания искусственного интеллекта в ядерное оружие; само его существование может спровоцировать того или иного члена ядерного клуба к нанесению первого удара.