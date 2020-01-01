Дешевле Galaxy Flip: Названа стоимость Samsung Galaxy Z Flip 3

Мы слышали ряд слухов о новом смартфоне Samsung Galaxy Z Flip 3, и теперь у нас есть некоторые подробности о цене телефона.

Согласно недавнему отчету, новый Samsung Galaxy Z Flip 3 будет продаваться по цене 1249 долларов, что на 100 долларов меньше первоначальной цены Galaxy Flip.

Это, по-видимому, будет для модели с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, ходят слухи, что будут другие модели с другими вариантами ОЗУ и хранилища.

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Ранее мы слышали ряд спецификаций для телефона, который будет включать 6,7-дюймовый складной дисплей с частотой обновления 120 Гц, а также разрешение Full HD + 2636 x 1080 и 1,9-дюймовый внешний дисплей.

Телефон будет поставляться с мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 888, а на задней панели будут две 12-мегапиксельные камеры. На передней панели телефона будет одна 10-мегапиксельная камера, которая предназначена для видеозвонков и селфи.

Новый смартфон Galaxy Z Flip 3, по-видимому, будет доступен в четырех цветах: черном, зеленом, фиолетовом и бело-бежевом. Телефоны будут поставляться с Android 11 и One UI 3.1.1.

пока у нас нет точной даты запуска устройства, ожидается, что оно будет официально объявлено где-то в августе вместе с новым смартфоном Galaxy Z Fold 3.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi готовит доступную раскладушку Mi Mix Flip.

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