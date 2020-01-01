Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, Buds Pro и SmartTag: Что показал Samsung

На мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2021 были показаны новые телефоны, наушники и умная метка.

Samsung посвятила свое первое мероприятие Unpacked в 2021 году Galaxy S21, но это еще не все, чем компания могла поделиться. Помимо трех новых телефонов, Samsung анонсировала Galaxy Buds Pro и свой первый трекер SmartTag для отслеживания потерянных предметов.

Galaxy S21 и S21+

Galaxy S21 Samsung

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Новые телефоны Samsung S21 и S21 + имеют обновленный дизайн и новейший чип от производителя микросхем Qualcomm. Также S21 и S21+ стали значительно более доступными, чем их предшественники. Что еще более важно, это означает, что продажи стартуют по той же цене, что и iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Конечно, Samsung пришлось сэкономить, чтобы сделать S21 и S21 + более доступными. Они оснащены теми же компонентами камеры, что и S20 и S20 +, и вам придется бороться с дисплеем с меньшей плотностью пикселей, чем в прошлом году. Тем не менее, ни одно из этих изменений не сделало S21 и S21 + менее привлекательными.

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Ultra Samsung

Новинка S21 Ultra за 1200 долларов - это обновленная система двойных телеобъективов, которая, по утверждению Samsung, улучшит “четкость каждого кадра“. Да, и слухи оказались правдой: S21 Ultra будет включать поддержку S Pen. Samsung даже планирует выпустить Pro-модель стилуса, которая позволит вам использовать жесты Air Action для удаленного управления телефоном. Как и его менее дорогие собратья, S21 Ultra поступит в продажу 29 января.

Galaxy Buds Pro

Наушники Buds Pro Samsung

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Новые наушники компании сочетают в себе элементы как Galaxy Buds +, так и Galaxy Buds Live, что, по утверждению Samsung, делает их более удобными в использовании. Они также имеют такие улучшения, как активное шумоподавление, поддержку 360 Audio и улучшенный рейтинг IPX7 против пота и воды. Их можно будет купить сегодня за 200 долларов.

Galaxy SmartTag

Galaxy SmartTag Samsung

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Samsung обыграла Apple и первой объявила о своем трекере. Galaxy SmartTag - это аксессуар, который вы можете прикрепить к своим вещам и использовать, чтобы найти их, если они когда-либо потеряются. Хотя в конечном итоге вы сможете купить его за 30 долларов, но вы также можете получить бесплатную SmartTag, если предварительно закажете любой из новых телефонов Samsung непосредственно у компании. Позже в этом году Samsung выпустит модель Tag +, которая будет использовать функцию сверхширокополосной связи (UWB) во многих своих новых телефонах для обеспечения улучшенного отслеживания.

Напомним, Samsung Electronics провела онлайн-трансляцию презентации новых продуктов Samsung Galaxy Unpacked.