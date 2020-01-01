Xiaomi готовит доступную раскладушку Mi Mix Flip

Xiaomi разрабатывает складной смартфон-раскладушку с двойной селфи-камерой и тройной задней камерой. Защитный экран отсутствует.

В апреле Xiaomi анонсировала свой первый складной смартфон. Xiaomi Mi Mix Fold имеет подобный складной дизайн для Samsung Galaxy Z Fold 2. Ожидается, что в этом году китайский производитель анонсирует как минимум один, а может, и два других складных телефона. Одно из этих новых устройств, вероятно, будет раскладушкой, подобной Samsung Galaxy Z Flip и Motorola RAZR 5G. Для удобства мы называем эту модель Xiaomi Mi Mix Flip, подробности о названии пока не известны.

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В конце 2019 года китайский производитель зарегистрировал патент на раскладушку с выдвижной камерой. Ранее в этом году компания также запатентовала модель раскладушки с небольшим вторым дисплеем. Сегодня Xiaomi получила патент, на этот раз это относительно дешевая модель.

2 июля 2021 года Xiaomi Mobile Software получило патент Китайского национального ведомства интеллектуальной собственности (CNIPA) на складной телефон в форме раскладушки, камеру с двумя отверстиями и тройную камеру круглой формы на задней панели.

Устройство имеет современный вид. В разложенном состоянии края экрана немного шире, чем у обычных телефонов Xiaomi - мы также видим это в Galaxy Z Flip от Samsung. В верхнем левом углу сделана широкая дыра для селфи-камеры с двойной дырочкой. Это может указывать на то, что Xiaomi хочет понравиться успешным молодым людям с этим телефоном.

У этой модели нет крышки-дисплея, поэтому мы ожидаем, что эта модель будет дешевле, чем Galaxy Z Flip от Samsung. Система камер сзади также указывает на то, что это относительно доступная модель.

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Сзади мы видим систему круглых камер с тремя объективами. С точки зрения дизайна эта камера имеет много общего с линейкой дешевых смартфонов Xiaomi Redmi Note, например, Redmi Note 9T. Наконец, с правой стороны мы видим физические кнопки, предположительно кнопку питания и кнопки регулировки громкости. Внизу есть место для отделения для SIM-карты, разъема USB-C и динамика.

Пока неизвестно, когда будет представлен первый телефон-раскладушка Xiaomi. Ожидается, что Samsung Galaxy Z Flip 3 появится в августе, не исключено, что Xiaomi представит Mi Mix Flip примерно в то же время. Mi Mix Fold в настоящее время доступен только в Китае, поэтому остается неясным, будет ли новая складная модель выпущена в Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 12 на Android 11.

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