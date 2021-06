Названы смартфоны Honor, которые получат обновления от Huawei

После разделения компаний обновления на старые модели будут приходить от Huawei.

Еще в ноябре 2020 года Huawei продала свою тогдашнюю дочернюю компанию Honor компании Zhixin New Information Technology Co. Ltd. В результате Honor получила доступ к Google Mobile Services, а также другим материалам американского происхождения для недавно представленной серии Honor 50. Через несколько дней после анонса этих смартфонов бренд наконец пролил свет на программную поддержку своих старых устройств.

Читай также: Huawei выпустила смартфон Honor 9A с мощной батареей всего за $170

Руководители Huawei и Honor подтвердили, что более старые смартфоны под брендом Honor будут продолжать получать обновления программного обеспечения. Однако эта поддержка будет исходить от тогдашней материнской компании бренда Huawei.

Только избранные модели телефонов, выпущенные до 1 апреля 2021 года, будут иметь право на эту схему. Это потому, что выход Honor из Huawei произошел в период с марта по апрель этого года.

Согласно Joonas Nurmela, главным по связям с общественностью компании Huawei и Communications Manager, смартфоны Honor получат полную поддержку продукта, в том числе стандартных обновлений безопасности и программного обеспечения как и Huawei на протяжении всего их жизненного цикла. Исполнительный директор даже раскрыл список подходящих телефонов.

Смартфоны Honor, имеющие право на обновления программного обеспечения от Huawei

Ежемесячные обновления безопасности

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor View20

Ежеквартальные обновления безопасности

Honor 30

Honor 30 Pro +

Honor 30i

Honor 30S

Honor View30 Pro

Honor 20e

Honor 20i

Honor 20S

Honor 20 Lite

Honor 10i

Honor 9А

Honor 9C

Honor 9S

Honor 9S

Honor 9S

Honor 9S 10X

Honor 9X Lite

Honor 10X Lite

Honor 9X Pro

Honor 8А

Honor 8S

Honor 8A Pro

Читай также: Huawei готовит к выпуску свой игровой смартфон

Кроме того, по словам Суви Суренкина, директора по маркетингу Honor в Финляндии и странах Балтии, бренд Honor с новым владельцем попытается помочь клиентам старых продуктов в послепродажной поддержке, прежде чем направлять их в службу поддержки клиентов Huawei.

К сожалению, неизвестно, будут ли упомянутые выше смартфоны обновляться до HarmonyOS 2.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei готовит складной смартфон с 5G.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.