Названы смартфоны Honor, которые получат обновления от Huawei
Еще в ноябре 2020 года Huawei продала свою тогдашнюю дочернюю компанию Honor компании Zhixin New Information Technology Co. Ltd. В результате Honor получила доступ к Google Mobile Services, а также другим материалам американского происхождения для недавно представленной серии Honor 50. Через несколько дней после анонса этих смартфонов бренд наконец пролил свет на программную поддержку своих старых устройств.
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Руководители Huawei и Honor подтвердили, что более старые смартфоны под брендом Honor будут продолжать получать обновления программного обеспечения. Однако эта поддержка будет исходить от тогдашней материнской компании бренда Huawei.
Только избранные модели телефонов, выпущенные до 1 апреля 2021 года, будут иметь право на эту схему. Это потому, что выход Honor из Huawei произошел в период с марта по апрель этого года.
Согласно Joonas Nurmela, главным по связям с общественностью компании Huawei и Communications Manager, смартфоны Honor получат полную поддержку продукта, в том числе стандартных обновлений безопасности и программного обеспечения как и Huawei на протяжении всего их жизненного цикла. Исполнительный директор даже раскрыл список подходящих телефонов.
Смартфоны Honor, имеющие право на обновления программного обеспечения от Huawei
Ежемесячные обновления безопасности
- Honor 20
- Honor 20 Pro
- Honor View20
Ежеквартальные обновления безопасности
- Honor 30
- Honor 30 Pro +
- Honor 30i
- Honor 30S
- Honor View30 Pro
- Honor 20e
- Honor 20i
- Honor 20S
- Honor 20 Lite
- Honor 10i
- Honor 9А
- Honor 9C
- Honor 9S
- Honor 9S
- Honor 9S
- Honor 9S 10X
- Honor 9X Lite
- Honor 10X Lite
- Honor 9X Pro
- Honor 8А
- Honor 8S
- Honor 8A Pro
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Кроме того, по словам Суви Суренкина, директора по маркетингу Honor в Финляндии и странах Балтии, бренд Honor с новым владельцем попытается помочь клиентам старых продуктов в послепродажной поддержке, прежде чем направлять их в службу поддержки клиентов Huawei.
К сожалению, неизвестно, будут ли упомянутые выше смартфоны обновляться до HarmonyOS 2.
Напомним, ранее сообщалось, что Huawei готовит складной смартфон с 5G.
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