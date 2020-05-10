Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Huawei выпустила смартфон Honor 9A с мощной батареей всего за $170

Комментариев: 0
У смартфона батарея на 5000 мАч и тройная камера.
Honor 9A
Honor 9A
honor

Хотя Huawei находится в центре внимания, когда речь идет об ограничениях, введенных правительством США, последствия также распространяются на его дочерние компании. В последнее время даже производитель чипов HiSilicon оказался втянут в конфликт, и эти два инцидента в конечном итоге могут нанести удар по Honor. Как и ее материнская компания, Honor демонстрирует силу, продвигая глобальный запуск своего последнего телефона среднего класса в Европе, выводя Honor 9A на рынок, все еще сильно зависящий от приложений и сервисов Google.

Читай также: Honor X10 получит одну выдвижную и три основных камеры

Домашние рынки Huawei и Honor могут меньше заботиться об отсутствии программного обеспечения Google, так как Google Play никогда не был доступен в Китае. Но другая ситуация на глобальных рынках, особенно в США и даже в Европе, где Google является синонимом Android. Там Huawei активно продвигает свои собственные замены, поэтому его AppGallery занимает заметное место в маркетинге.

Honor 9A
Honor 9A
honor

Читай также: Huawei представил собственную замену Android

С точки зрения технических характеристик, Honor 9A не сможет удивить своим процессором MediaTek Helio P22 и 3 ГБ оперативной памяти. Экран на 6,3 дюйма имеет довольно странное разрешение 1600 × 720 пикселей. Но производитель сделал акцент даже не на тройные камеры, а колоссальную батарею емкостью 5000 мАч, которая, учитывая остальные характеристики, позволит смартфону работать более суток. Смартфон появится в продаже в июле за 149,90 евро ($170).

Honor MagicBook 14
Honor MagicBook 14
honor

Однако это не единственное, что Honor готовит для Европы. Он также анонсирует ряд новых продуктов, включая ноутбук Honor MagicBook 14 стоимостью 649,90 евро (736 долларов США) с 12-месячной подпиской Microsoft 365 Personal. Также представлены носимые устройства в форме умных часов и наушников, в том числе новые беспроводные Honor CHOICE.

Напомним, ранее сообщалось, что смартфон Honor Magic 3 первым может получить подэкранную камеру.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Honor, Huawei, Honor 9A
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь