Huawei выпустила смартфон Honor 9A с мощной батареей всего за $170

У смартфона батарея на 5000 мАч и тройная камера.

Хотя Huawei находится в центре внимания, когда речь идет об ограничениях, введенных правительством США, последствия также распространяются на его дочерние компании. В последнее время даже производитель чипов HiSilicon оказался втянут в конфликт, и эти два инцидента в конечном итоге могут нанести удар по Honor. Как и ее материнская компания, Honor демонстрирует силу, продвигая глобальный запуск своего последнего телефона среднего класса в Европе, выводя Honor 9A на рынок, все еще сильно зависящий от приложений и сервисов Google.

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Домашние рынки Huawei и Honor могут меньше заботиться об отсутствии программного обеспечения Google, так как Google Play никогда не был доступен в Китае. Но другая ситуация на глобальных рынках, особенно в США и даже в Европе, где Google является синонимом Android. Там Huawei активно продвигает свои собственные замены, поэтому его AppGallery занимает заметное место в маркетинге.

Honor 9A honor

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С точки зрения технических характеристик, Honor 9A не сможет удивить своим процессором MediaTek Helio P22 и 3 ГБ оперативной памяти. Экран на 6,3 дюйма имеет довольно странное разрешение 1600 × 720 пикселей. Но производитель сделал акцент даже не на тройные камеры, а колоссальную батарею емкостью 5000 мАч, которая, учитывая остальные характеристики, позволит смартфону работать более суток. Смартфон появится в продаже в июле за 149,90 евро ($170).

Honor MagicBook 14 honor

Однако это не единственное, что Honor готовит для Европы. Он также анонсирует ряд новых продуктов, включая ноутбук Honor MagicBook 14 стоимостью 649,90 евро (736 долларов США) с 12-месячной подпиской Microsoft 365 Personal. Также представлены носимые устройства в форме умных часов и наушников, в том числе новые беспроводные Honor CHOICE.

Напомним, ранее сообщалось, что смартфон Honor Magic 3 первым может получить подэкранную камеру.

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