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Huawei готовит складной смартфон с 5G

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Телефон может получить гибкий дисплей.
Глава Huawei рассказал о новом смартфоне
Глава Huawei рассказал о новом смартфоне
Digital Trends

Компания Huawei работает над созданием складного смартфона с гибким дисплеем. Об этом рассказал Ричард Ю (Richard Yu), глава потребительского подразделения Huawei, в интервью журналистам издания DigitalTrends во время международного запуска флагманских смартфонов Huawei Mate 20.

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Он подтвердил, что устройство будет способно работать в сотовых сетях пятого поколения. Выход такого смартфона запланирован на июнь 2019 года.

Ранее Ричард Ю уже рассказывал о таких планах. Он заявил журналистам немецкого издания Die Welt: "Вы все еще используете компьютер? Возможно, это из-за того, что вы считаете экран смартфона слишком маленьким". Он добавил, что компания собирается изменить это положение вещей и вероятно, что вскоре появятся складные экраны.

В сентябре президент мобильного подразделения Samsung Ди Джей Кох (D.J. Koh) тоже сообщил о скором выпуске смартфона со складным дисплеем. Его первоначальный анонс состоится на конференции разработчиков Samsung в Сан-Франциско.

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Теги: Huawei, смартфон, складной смартфон
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