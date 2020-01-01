Видео дня: В Китае 10-этажку построили за сутки

Есть небольшая хитрость - квартиры модульные.

Сборные дома спроектированы так, чтобы их можно было быстро собрать. Однако вам будет сложно найти здание, которое возводится так же быстро, как это недавно завершенное 10-этажное жилое высотное здание китайской компании Broad Group, которое было собрано чуть более чем за сутки - или за 28 часов 45 минут, если быть точным.

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Высотное здание было построено с использованием сборных строительных систем Living Building компании Broad Group. Одна из самых привлекательных особенностей этой системы заключается в том, что каждый строительный модуль в сложенном виде имеет те же размеры, что и транспортный контейнер, что позволяет очень легко транспортировать его практически в любую точку мира с использованием существующих методов доставки.

Каждый модуль собирается на заводе и состоит в основном из конструкции из нержавеющей стали, которая включает в себя проводку, изоляцию, остекление и системы вентиляции (Broad Group также является специалистом по вентиляции). Проще говоря, основная идея состоит в том, чтобы взять группу этих модулей размером с контейнер на строительную площадку и сложить их по мере необходимости, закрепив их болтами. Затем они подключаются к электричеству и воде и готовы к использованию.

Конечно, как вы можете видеть на видео ниже, для этого проекта Broad Group использовала небольшую армию строителей и, по крайней мере, три крана, чтобы ускорить процесс и выполнить работу в столь впечатляющие сроки, но это все же замечательное достижение. и на стандартном объекте с обычным количеством строителей здание должно расти очень быстро, используя ту же систему.

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Broad Group заявляет, что ее сборные конструкции очень прочны, сейсмостойки и могут быть разобраны и перемещены при необходимости. Фирма также заявляет, что его можно использовать для строительства жилых многоэтажек, общежитий, гостиниц, больниц и т. д.

Еще более амбициозно компания считает, что эту систему можно использовать для строительства высотных зданий высотой до 200 этажей. Для сравнения: самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа, имеет всего 163 этажа. У нас нет информации о ценах, но Treehugger сообщает, что вы можете купить весь 20-квартирный дом менее чем за 3 миллиона долларов, не включая доставку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Англии появился первый в мире Wikipedia-город.

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