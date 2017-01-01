Инженеры создали самый маленький дом в мире
Научный сотрудник Центра Электронной Микроскопии университете МакМастера (Канада) Трэвис Касагрэйнд вручную создал самый маленький дом в мире. Он вырезал его лучом заряженных ионов галлия на кремниевом кристалле.
Читай также: Создан самый маленький в мире транзистор
Размеры домика - 6 на 10 микрон. В предыдущем рекорде, установленном французским институтом FEMTO-СВ, домик был в два раза больше
Дом Касагрэйнда также имеют большую детализацию: на стене можно даже рассмотреть кирпичики.
Но даже не это удивляет, а то, что домик стоит на голове снеговика.
А сам снеговик - меньше толщины человеческого волоса.
Читай также: Создана самая маленькая новогодняя открытка
"Я считаю, что подобные проекты подстегивают интерес людей к науке. Сейчас такой интерес имеет огромное значение, ведь современной науке, развивающейся семимильными шагами, постоянно требуется приток молодых и инициативных ученых, способных генерировать большое количество уникальных по новизне идей", - заявил Трэвис Касагрэйнд.
Напомним, ранее сообщалось, что IBM создала самый маленький компьютер в мире.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил