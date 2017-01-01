Инженеры создали самый маленький дом в мире

Его размеры намного меньше толщины волоса.

Научный сотрудник Центра Электронной Микроскопии университете МакМастера (Канада) Трэвис Касагрэйнд вручную создал самый маленький дом в мире. Он вырезал его лучом заряженных ионов галлия на кремниевом кристалле.

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Размеры домика - 6 на 10 микрон. В предыдущем рекорде, установленном французским институтом FEMTO-СВ, домик был в два раза больше

Дом Касагрэйнда также имеют большую детализацию: на стене можно даже рассмотреть кирпичики.

Но даже не это удивляет, а то, что домик стоит на голове снеговика.

Дом стоит на голове снеговика ccem

А сам снеговик - меньше толщины человеческого волоса.

Сам снеговик и человеческий волос ccem

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"Я считаю, что подобные проекты подстегивают интерес людей к науке. Сейчас такой интерес имеет огромное значение, ведь современной науке, развивающейся семимильными шагами, постоянно требуется приток молодых и инициативных ученых, способных генерировать большое количество уникальных по новизне идей", - заявил Трэвис Касагрэйнд.

Напомним, ранее сообщалось, что IBM создала самый маленький компьютер в мире.