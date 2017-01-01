Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Инженеры создали самый маленький дом в мире

Комментариев: 0
Его размеры намного меньше толщины волоса.
Самый маленький домик
Самый маленький домик
ccem

Научный сотрудник Центра Электронной Микроскопии университете МакМастера (Канада) Трэвис Касагрэйнд вручную создал самый маленький дом в мире. Он вырезал его лучом заряженных ионов галлия на кремниевом кристалле. 

Читай также: Создан самый маленький в мире транзистор

Размеры домика - 6 на 10 микрон. В предыдущем рекорде, установленном французским институтом FEMTO-СВ, домик был в два раза больше

Дом Касагрэйнда также имеют большую детализацию: на стене можно даже рассмотреть кирпичики.

Но даже не это удивляет, а то, что домик стоит на голове снеговика.

Дом стоит на голове снеговика
Дом стоит на голове снеговика
ccem

А сам снеговик - меньше толщины человеческого волоса.

Сам снеговик и человеческий волос
Сам снеговик и человеческий волос
ccem

Читай также: Создана самая маленькая новогодняя открытка

"Я считаю, что подобные проекты подстегивают интерес людей к науке. Сейчас такой интерес имеет огромное значение, ведь современной науке, развивающейся семимильными шагами, постоянно требуется приток молодых и инициативных ученых, способных генерировать большое количество уникальных по новизне идей", - заявил Трэвис Касагрэйнд.

Напомним, ранее сообщалось, что IBM создала самый маленький компьютер в мире.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: дом, микроскоп, рекорд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь