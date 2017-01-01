IBM создала самый маленький компьютер в мире

Размеры компьютера - один на один миллиметр.

Американская компания IBM представила самый маленький в мире компьютер, размеры которого составляют по одному миллиметру в длину и ширину (высота не уточняется). Как пишет Mashable, компьютер, первый прототип которого уже проходит испытания, поддерживает работу с блокчейном. Компания планирует запустить новую систему в производство в ближайшие пять лет.

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Миниатюризация вычислительных систем позволяет использовать в различных, прежде недоступных устройствах. Небольшие компьютеры могут пригодиться в системах охраны, "умного" дома, в авиации и автомобильной технике. IBM планирует использовать новый компьютер для отслеживания посылок, защиты товаров от кражи и подделки.

Миниатюрный компьютер содержит процессор с "несколькими сотнями тысяч транзисторов", оперативную память SRAM, солнечную панель, модуль обмена данными (использует светодиод для отправки информации) и фотоприемник (для приема отправленных с помощью светодиода данных).

Компьютер на крупицах соли

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Согласно утверждению IBM, ее компьютер обладает такой же вычислительной мощностью, что и процессор 1990-х годов, выполненный по архитектуре x86. Какой именно процессор имеется в виду, компания не уточнила. В 1990-х годах выпускались процессоры Intel 80486 (и лицензионные версии процессора от AMD), Pentium, Pentium II и Pentium III, а также AMD K5, K6 и K7.

Другие подробности относительно новой разработки американская компания пока не раскрывает. По оценке IBM, в серийном производстве себестоимость одного нового компьютера составит не более десяти центов.

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Ранее самым маленьким в мире компьютером считалось устройство M3, разработанное Мичиганским университетом. Оно имело в четыре миллиметра в длину, два миллиметра в ширину и четыре миллиметра в высоту. Этот компьютер был построен по многослойной схеме, включающей в себя слои с модулем оптической коммуникации, солнечной батареей, процессором, радиомодулем, памятью, модулем питания и аккумулятором.

Количество слоев компьютера можно было увеличивать, добавляя новые слои-модули, например, с датчиком давления, температуры или освещенности. Беспроводной обмен данными M3 мог производить на дальности до 20 метров.