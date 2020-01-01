Что такое электромагнитная индукция: Эксперименты

Как происходит беспроводная зарядка?

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Что такое электромагнитная индукция. Как работает индукционная плита? Какими свойствами должна обладать посуда для таких плит? И в чём принцип беспроводной зарядки?

Напомним, ранее блогеры показали, что может прожечь лазер на 10000 мВт.