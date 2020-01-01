Что может прожечь лазер на 10000 мВт: Эксперименты

Сможет ли лазер продырявить игрушку насквозь?

Блогер TimOn ChaveS провел новый эксперимент с самым мощным лазером на 10000 мВт.

Читай также: Эксперименты с царской водкой: Что растворяется в кислоте

Он направил лазер на антистресс стретч Армстронг (Stretch Armstrong) и проверил, прожжет ли его насквозь или нет.

ВНИМАНИЕ! Видео снято как Проверка Эксперимента! Не повторять! Любые действия в видео не являются призывом к их повторению! Пожалуйста, будьте ответственны всегда!

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если погладить одежду катком.