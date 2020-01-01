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Водородная батарея своими руками: Эксперименты

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Внимание! Опыты в данном видео могут быть опасны, повторение только с соблюдением техники безопасности.

В этом видео блогер Thoisoi расскажет о том, как можно сделать водородную батарею и сколько электричества она выдает.

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Многие из опытов, которые приведены в видео, показывают детям и используют в качестве классических демонстрационных опытов для школьников или студентов. Каждый опыт максимально понятно объяснит вам происходящее, химия теперь доступна для всех, включая настоящих чайников.

Напомним, ранее блогеры показали, что такое атмосферное давление.

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Теги: видео, эксперименты
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