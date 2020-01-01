Некому собирать: Робот-грибник с присоской заменит людей

Нехватка рабочей силы заставила придумывать робота.

Грибоводческая отрасль в США в настоящее время испытывает нехватку рабочей силы. Таким образом, команда инженеров приступила к решению этой проблемы, разработав робота для сбора грибов.

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Электропневматическое устройство, разработанное специально для использования с шампиньонами (Agaricus bisporus), выращиваемыми на стеллажах, позволяет собирать грибы, обрезать концы их ножек, а затем помещать их в сборный ящик. Планы требуют, чтобы в конечном итоге он использовал систему машинного зрения, чтобы сначала увидеть и нацелить отдельные грибы.

Собирать можно с помощью присоски с регулируемым давлением, которая защелкивается на вершине шляпки каждого гриба, а затем тянется вверх. Были опробованы различные давления воздуха и время всасывания, чтобы получить комбинацию, которая позволяла собирать гриб, опускать его на роботизированное лезвие для обрезки, а затем помещать в ящик - и все это без повреждения его плоти.

Система предназначена для использования на шампиньонах, выращиваемых на стеллажах Penn State

Проведенные лабораторные испытания показали, что робот успешно собирает грибы на 94,2% и подстригает их ножки на 97%. Считается, что эти показатели должны улучшиться после того, как форма присоски будет оптимизирована для решения этой задачи.

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“Грибная промышленность в Пенсильвании производит около двух третей грибов, выращиваемых в стране, и производителям здесь трудно найти рабочих для сбора урожая, что является очень трудоемкой и сложной работой», - говорит профессор Лонг Хе. “Промышленность сталкивается с некоторыми проблемами, поэтому автоматизированная система сбора урожая, подобная той, над которой мы работаем, будет большим подспорьем“.

Напомним, ранее сообщалось, что четвероногий робот сдвинул самолет с места.