Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Некому собирать: Робот-грибник с присоской заменит людей

Комментариев: 0
Нехватка рабочей силы заставила придумывать робота.
Робот для сбора грибов
Робот для сбора грибов
Penn State

Грибоводческая отрасль в США в настоящее время испытывает нехватку рабочей силы. Таким образом, команда инженеров приступила к решению этой проблемы, разработав робота для сбора грибов.

Читай также: Грибы превратили в мини-электростанции

Электропневматическое устройство, разработанное специально для использования с шампиньонами (Agaricus bisporus), выращиваемыми на стеллажах, позволяет собирать грибы, обрезать концы их ножек, а затем помещать их в сборный ящик. Планы требуют, чтобы в конечном итоге он использовал систему машинного зрения, чтобы сначала увидеть и нацелить отдельные грибы.

Собирать можно с помощью присоски с регулируемым давлением, которая защелкивается на вершине шляпки каждого гриба, а затем тянется вверх. Были опробованы различные давления воздуха и время всасывания, чтобы получить комбинацию, которая позволяла собирать гриб, опускать его на роботизированное лезвие для обрезки, а затем помещать в ящик - и все это без повреждения его плоти.

Система предназначена для использования на шампиньонах, выращиваемых на стеллажах
Система предназначена для использования на шампиньонах, выращиваемых на стеллажах
Penn State

Проведенные лабораторные испытания показали, что робот успешно собирает грибы на 94,2% и подстригает их ножки на 97%. Считается, что эти показатели должны улучшиться после того, как форма присоски будет оптимизирована для решения этой задачи.

Читай также: У грибов и растений нашли торговые отношения

“Грибная промышленность в Пенсильвании производит около двух третей грибов, выращиваемых в стране, и производителям здесь трудно найти рабочих для сбора урожая, что является очень трудоемкой и сложной работой», - говорит профессор Лонг Хе. “Промышленность сталкивается с некоторыми проблемами, поэтому автоматизированная система сбора урожая, подобная той, над которой мы работаем, будет большим подспорьем“.

Напомним, ранее сообщалось, что четвероногий робот сдвинул самолет с места.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: грибы, робот
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь