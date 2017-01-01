Грибы превратили в мини-электростанции

Грибы могут вырабатывать электричество.

Гриб был превращен в генератор электроэнергии в процессе, который ученые надеются когда-нибудь использовать для питания устройств.

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"Бионический гриб" был покрыт бактериями, способными вырабатывать электричество и прядями графена, которые собирали ток. Сияние света на структуре активировало способность бактерий к фотосинтезу, и, поскольку клетки собирали это свечение, они генерировали небольшое количество электричества, известное как «фототок». Грибы поддерживали этот процесс, предоставляя бактериям жизнеспособную поверхность, на которой растут, а также питательные вещества, чтобы оставаться в живых.

Исследование, опубликованное в журнале Nano Letters, является частью усилий ученых, чтобы понять, как биологические машины могут быть использованы в быту.

"В этом случае наша система - этот бионический гриб - вырабатывающий электричество", - сказал профессор Ману Маннур, инженер Технологического института Стивенса, который возглавлял исследование.

"Интегрируя цианобактерии, которые могут производить электричество, с наноразмерными материалами, способными собирать ток, мы смогли получить доступ к уникальным свойствам обоих, усилить их и создать совершенно новую функциональную бионическую систему".

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Профессор Манноур и его команда обнаружили, что бактериальные клетки живут на несколько дней дольше, если их поместить на живые грибы по сравнению с другими основаниями.

Цианобактерии известны среди биоинженеров за их способность генерировать небольшие токи электричества, но до сих пор было трудно поддерживать выработку электричества в искусственных условиях.

Создавая "гибридную систему", которая склоняет грибы и бактерии к сотрудничеству, ученые считают, что они решили эту проблему. Системы были созданы путем трехмерной печати электронных чернил, содержащих пряди графена, а затем с помощью био-чернил, содержащих бактерии, нанесены на колпачок гриба. Когда свет светил на гриб, бактерии начали фотосинтез, и крошечный ток около 65 наноампер перешел в сеть графена.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае нашли самый большой лечебный гриб в мире