В Европе хотят запретить технологию распознавания лиц

В жалобе группы по обеспечению конфиденциальности заявили, что такой практике "нет места в Европе".

Группы по защите конфиденциальности в Европе подали жалобы на Clearview AI за якобы нарушение законов о конфиденциальности путем сбора миллиардов фотографий с сайтов социальных сетей, таких как Facebook. Правозащитные группы, такие как Privacy International, подали судебные иски против компании в Австрии, Франции, Греции, Италии и Великобритании, заявив регулирующим органам, что эти действия “невероятно агрессивны и опасны“.

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“Извлечь наши уникальные черты лица или даже поделиться ими с полицией и другими компаниями - это намного больше, чем мы могли ожидать, будучи онлайн-пользователями“, - сказал Иоаннис Коувакас из Privacy International.

Clearview вызывает споры с момента своего первого раскрытия. Компания имеет огромную базу данных лиц, взятых из социальных сетей, и использует ИИ для сравнения их с изображениями с камер видеонаблюдения или других источников. Если их засняли на камеру где-нибудь в общественных местах, правоохранительные органы могут использовать это изображение для извлечения большого количества информации о вас, эффективно уничтожая любое подобие личной конфиденциальности.

Тысячи государственных правоохранительных органов приняли этот инструмент, несмотря на то, что технология находится в серой зоне с правовой точки зрения. Власти Великобритании и Австралии начали совместное расследование в отношении компании в прошлом году, а Сенат США недавно внес закон, запрещающий государственным учреждениям покупать данные Clearview. Вдобавок к этому, Twitter, Google и YouTube разослали Clearview AI письма с требованием прекращения противоправных действий, утверждая, что Clearview нарушает их условия обслуживания.

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ЕС ранее выражал “озабоченность“ по поводу технологии распознавания лиц, подобной той, что используется Clearview AI. В прошлом году компания заявила, что ее “технология поиска изображений в настоящее время недоступна“ в Европе, сообщает Bloomberg. Однако Privacy International отмечает, что “ваше лицо может храниться неограниченное время в базе данных лиц Clearview AI, доступ к ней может получить множество незнакомцев, а также связь со всеми видами другой информации о вас в Интернете“.

Напомним, ранее сообщалось, что Amazon запретил полиции пользоваться распознаванием лиц.