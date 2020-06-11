Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Amazon запретил полиции пользоваться распознаванием лиц

Комментариев: 1
Это произошло после массовых протестов в США.
Технологию распознавания лиц запретили для полиции
Технологию распознавания лиц запретили для полиции
cbronline.com

Компания Amazon ввела однолетний мораторий на использование полицией собственной технологии распознавания лиц Amazon Rekognition. Это произошло на фоне массовых протестов в США, а также критики технологии, которая неправильно распознает лица афроамериканцев.

Читай также: Amazon начал использовать роботов для доставки

"Мы продолжим разрешать таким организациям, как Thorn, Международный центр пропавших и эксплуатируемых детей и Marinus Analytics использовать Amazon Rekognition для помощи жертвам торговли людьми и воссоединения пропавших детей с их семьями.

Мы выступали за то, чтобы правительства вводили более строгие правила, регулирующие этическое использование технологии распознавания лиц, и в последние дни Конгресс, похоже, готов принять этот вызов. Мы надеемся, что этот однолетний мораторий даст Конгрессу достаточно времени для введения соответствующих правил, и мы готовы помочь, если потребуется", - пишется в блоге компании. 

Напомним, ранее сообщалось, что IBM закрывает проект распознавания лиц из-за нарушения прав человека.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Amazon, распознавание лиц
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
ЗаелоПластинку    11.06.2020, 18:00
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Recognition, глазам больно.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь