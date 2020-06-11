Amazon запретил полиции пользоваться распознаванием лиц

Это произошло после массовых протестов в США.

Компания Amazon ввела однолетний мораторий на использование полицией собственной технологии распознавания лиц Amazon Rekognition. Это произошло на фоне массовых протестов в США, а также критики технологии, которая неправильно распознает лица афроамериканцев.

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"Мы продолжим разрешать таким организациям, как Thorn, Международный центр пропавших и эксплуатируемых детей и Marinus Analytics использовать Amazon Rekognition для помощи жертвам торговли людьми и воссоединения пропавших детей с их семьями.

Мы выступали за то, чтобы правительства вводили более строгие правила, регулирующие этическое использование технологии распознавания лиц, и в последние дни Конгресс, похоже, готов принять этот вызов. Мы надеемся, что этот однолетний мораторий даст Конгрессу достаточно времени для введения соответствующих правил, и мы готовы помочь, если потребуется", - пишется в блоге компании.

Напомним, ранее сообщалось, что IBM закрывает проект распознавания лиц из-за нарушения прав человека.