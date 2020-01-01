Как сделать пеномет - ускоритель монтажной пены: Эксперименты

Как далеко улетит баллончик с пеной?

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Блогер SuperCrastan сделал пеномет - ускоритель монтажной пены с многообещающим названием. Что это такое и зачем это нужно? Это самодельная картонная штука, которая выпускает баллоны монтажной пены. Но не все так просто. Он всегда старается пробовать новые методы и копаться в новых технологиях, поэтому не без сюрпризов. Зачем? Ради веселья, конечно же!

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.