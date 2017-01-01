Почему важно мыть руки: Эксперименты

Такой эксперимент можно провести и дома.

Преподаватель в американской школе Джарали Эннис Меткалф показала эксперимент, который она провела с учениками.

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“В прошлом месяце мы проводили научный проект в классе, так как начинался сезон гриппа. Мы взяли свежий хлеб и дотронулись до него. Один кусочек остался нетронутым, к еще одному дотронулись немытыми руками, к другому - с дезинфицирующим средством для рук и еще к одному - вымытыми руками с теплой водой и мылом, а последним протерли хромбук“, - написала Меткалф.

Эксперимент проходил на протяжении 3-4 недель.

Результаты можно увидеть на фото и видео:

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если неделю есть только фастфуд.