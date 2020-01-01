Умер самый одинокий астронавт - участник лунной миссии Майкл Коллинз

Он участвовал в миссии Аполлон-11.

Майкл Коллинз в 1969 году, за три месяца до запуска Аполлона-11 NASA

Американский астронавт Майкл Коллинз, который пилотировал командный модуль Аполлона-11, а его товарищи по команде стали первыми людьми, ступившими на Луну, умер в среду от рака, сообщила его семья.

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Иногда его называют "самым одиноким человеком в истории" из-за его долгого одиночного полета, в то время как его коллеги ходили по лунной поверхности, Коллинз никогда не заслуживал такого же глобального признания, как Нил Армстронг и Базз Олдрин.

Но его превозносили как пожизненного защитника освоения космоса: эрудированного и остроумного, но в то же время скромного, заявившего в интервью NASA в 2009 году, что его исторические достижения были "на 90 процентов слепой удачей" и что астронавтов не следует чествовать как героев.

"Майк всегда сталкивался с жизненными трудностями с изяществом и смирением, и точно так же справлялся с этой последней проблемой", - написала семья Коллинза в его официальном аккаунте в Twitter .

Товарищ по команде - Олдрин - написал в Твиттере: "Дорогой Майк, где бы ты ни был или где бы ты ни был, у тебя всегда будет Огонь, который ловко перенесет нас к новым высотам и в будущее. Мы будем скучать по тебе. Желаю тебе покоя".

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Президент США Джо Байден сказал, что, хотя Коллинз "не получил равной славы", он был "равноправным партнером, напоминая нашей стране о важности сотрудничества во имя достижения великих целей".

Коллинз родился в Риме в 1930 году в семье офицера армии США, который служил там военным атташе. В дальнейшем он стал летчиком-истребителем и летчиком-испытателем ВВС.

Он подал заявку в НАСА после того, как его вдохновил Джон Гленн, первый американец, побывавший на орбите Земли, и был выбран астронавтом в 1963 году.

Первый космический полет Коллинза состоялся в миссии Gemini 10, где он совершил два рекордных выхода в открытый космос.

Майк Коллинз в 1966 году, подготовка к миссии Gemini NASA

Но наиболее известен он как участник миссии "Аполлон-11", когда 20 июля 1969 года его товарищи по команде Нил Армстронг и Базз Олдрин совершили гигантский рывок человечества.

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Говоря о роли Коллинза, пресс-атташе NASA позже скажет репортерам: "С тех пор как Адам не знал такого одиночества".

Коллинз потратил полвека, пытаясь развенчать этот миф.

"Я бы наслаждался совершенно приятным горячим кофе, если бы я хотел, у меня была музыка", - сказал он на мероприятии, посвященном 50-летию компании в 2019 году.

"Старый добрый командный модуль Columbia имел все необходимое, и он был достаточно большим, и я действительно наслаждался временем, проведенным в одиночестве, вместо того, чтобы быть ужасно одиноким".

Однако он был обеспокоен тем, что Армстронг и Олдрин могут не вернуться живыми, - заметив однажды, что единственный выживший в миссии сделал бы его "выдающимся человеком на всю жизнь".

В конечном итоге Аполлон-11 имел успех, и после того, как команда приводнилась в Тихом океане, они отправились в мировое турне, в конце которого все были награждены Президентской медалью свободы.

Коллинз продолжал говорить, что миссия на Луну навсегда изменила его точку зрения, внушив ему хрупкость нашей родной планеты и необходимость ее защиты.

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Коллинз отклонил предложение возглавить свою собственную лунную миссию и стал дипломатом, работая помощником государственного секретаря по связям с общественностью.

Позже он стал первым директором Национального музея авиации и космонавтики в Вашингтоне и написал множество книг по космосу, в том числе его хорошо принятую автобиографию "Несущие огонь".

Он ушел на пенсию во Флориде и жил со своей женой Пэт, пока она не умерла в 2014 году.

На вопрос Fox News в 2019 году, много ли он думает об Аполлоне-11, он ответил: "Не очень часто".

"Я веду спокойную жизнь. Я иду по своей улице ночью, когда начинает темнеть, и я чувствую что-то из-за моего правого плеча, смотрю вверх, вижу ту маленькую серебряную полоску наверху и думаю: О это Луна. Я был там!"

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы поставили под сомнение происхождение Луны.