В NASA выбрали кандидатов-женщин на полет к Луне

Одна из кандидаток будет первой женщиной на Луне.

Пока NASA готовится к высадке на Луну в 2024 году, оно рекламирует, что на этот раз, в отличие от программы Аполлон, по поверхности Луны будет ходить женщина.

Теперь мы лучше понимаем, кем может быть эта женщина. Вице-президент Майк Пенс завершил свой срок руководства Национальным космическим советом на восьмом заседании совета, состоявшемся 9 декабря в Космическом центре Кеннеди во Флориде, представив 18 астронавтов NASA, которые составляют сердце экипажей Artemis.

"Это первые кадры наших астронавтов Artemis", - сказал администратор NASA Джим Бриденстайн, прежде чем попросить Пенса представить избранных астронавтов. "Я хочу прояснить, что будет больше". Бриденстайн также подчеркнул, что эти члены экипажа также будут обслуживать полеты на низкой околоземной орбите, а также полеты на Луну.

Среди объявленных сегодня астронавтов - один из пяти членов экипажа NASA, которые в настоящее время живут и работают на орбите. Кейт Рубинс была отобрана в класс астронавтов 2009 года и прибыла на Международную космическую станцию ​​в октябре на шестимесячный срок. Это ее второй полет; она также летела в 2016 году. Во время этой миссии Рубинс стал первым ученым, секвенировавшим ДНК на орбите.

Кейт Рубинс NASA

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В штат астронавтов Artemis также входит Кристина Кох, которая была выбрана для обучения в качестве астронавта в 2013 году и побывала в космосе, проведя 328 дней во втором по продолжительности одиночном полете американского астронавта в 2019 и 2020 годах. Во время своего пребывания на орбите она участвовала в шести выходах в открытый космос, в том числе в трех с коллегой Джессикой Меир, которые были первыми только женскими выходами в открытый космос. Прежде чем стать астронавтом, она завершила зимнее пребывание на Южнополярной станции Антарктиды.

В том же классе, что и Кох и Меир, находится Энн Макклейн, которая провела время на орбите с Кох во время своего первого полета в 2018-2019 г., во время которого она совершила два выхода в открытый космос. До прихода в НАСА Макклейн служила в армии.

Энн Макклейн NASA

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Самым долгоживущим астронавтом Artemis является Стефани Уилсон, которая была выбрана в 1996 году и совершила три полета в составе космических кораблей. Начиная с ее последней орбитальной поездки, она работала в агентстве, в том числе в офисе астронавтов в Хьюстоне, а также в качестве связующего звена между этим офисом и другими.

Стефани Уилсон NASA

В кадре астронавтов Artemis также есть четыре женщины, которые еще не летали в космос.

Николь Манн присоединилась к отряду астронавтов в 2013 году вместе с Кохом и Меиром. Манн была сосредоточена на программе коммерческих экипажей и в настоящее время готовится к своему первому полету, который станет первым пилотируемым полетом капсулы Starliner компании Boeing на Международную космическую станцию, который должен состояться в следующем году. Прежде чем стать космонавтом, она служила в морской пехоте и летала в Ирак и Афганистан.

Николь Манн NASA

Кайла Бэррон - член новейшего класса космонавтов; до прихода в НАСА она служила на флоте. Она также завершила аспирантуру по ядерным реакторам.

Кайла Бэррон NASA

Одноклассница Бэррон, Жасмин Могбели, которая также была выбрана для присоединения к отряду астронавтов Artemis, служила в морской пехоте, в том числе в Афганистане и Калифорнии. На протяжении всей военной службы она летала в основном на вертолетах.

Жасмин Могбели NASA

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Последним из новых анонсов Artemis стала Джессика Уоткинс, которая также только что завершила подготовку космонавтов в 2019 году. До прихода в NASA она была геологом, специализирующимся на Марсе, и работала в составе команды марсохода Curiosity, исследующего Красную планету с 2012 года. Уоткинс также участвовал в аналоговой миссии на Марс на исследовательской станции в пустыне Марса и в подводной миссии в рамках программы NASA по работе в экстремальных условиях окружающей среды (NEEMO).

Джессика Уоткинс NASA

Пока неясно, ступит ли хоть одна из этих женщинна Луну и когда это произойдет. NASA в настоящее время нацелено на высадку человека в 2024 году, хотя новая администрация Байдена может замедлить этот график или полностью перенаправить агентство. Даже если программа Artemis будет продолжена в том виде, в каком она была сформирована, остается неясным, останутся ли эти астронавты на низкой околоземной орбите, облетят Луну или, наконец, ступят на нее, поскольку сегодняшние объявления не представляют собой официальных полетных заданий.

Напомним, ранее сообщалось, что США хотят оставить человека на Луне.