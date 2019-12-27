Американская астронавт побила рекорд по одиночному полету в космосе

Кристина Кох установила рекорд по самому длительному одиночному пребыванию в космосе среди женщин.

Астронавт NASA Кристина Кох прибыла на Международную космическую станцию ​​14 марта. По состоянию на 28 декабря она находилась в космосе в течение 289 дней, превосходя рекорд Пегги Уитсон, которая провела в космосе 288 дней подряд.

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"Мы видим еще один аспект того, как микрогравитация влияет на организм человека в долгосрочной перспективе, и это действительно важно для нашего будущего плана космического полета, направленного на Луну и Марс", - сказала Кох в интервью CNN.

Согласно расписанию NASA, Кох останется на станции до февраля 2020 года. Ей не удастся побить рекорд на самое длительное одиночное пребывание в космосе. Рекорд - 340 дней - установлен Скоттом Келли. Астронавты обычно остаются на станции в течение шести месяцев.

Это не первый раз, когда Кох был рекордсменом. В октябре Кох и астронавт Джессика Меир провели первый женский выход в космос. Выход в космос длился семь часов и 17 минут, и астронавты получили телефонный звонок от президента Дональда Трампа, когда они завершили миссию.

Кох сказала, что она надеется, что рекорд по длительности космического полета женщин-космонавтов будет снова побит как можно скорее, потому что это означает, что "мы продолжаем раздвигать эти границы".

Напомним, ранее сообщалось, что астронавт заснял разрушение грузового корабля Прогресс.