Астрономы просят комитет ООН защитить ночное небо от Илона Маска

Комитет ООН обсудит, нужно ли защищать чистое ночное небо от спутников Starlink.

По словам Томаса Шильдкнехта, заместителя директора Астрономического института Бернского университета, Швейцария, который представляет Швейцарию в МАС, организация астрономов требует, чтобы КОПУОС ООН защитил тьму неба ради будущих достижений в астрономии.

"Эти спутники красивые и впечатляющие, но действительно ли мы хотим видеть их повсюду?" - заявил Шилдкнехт на пресс-конференции, организованной Европейским космическим агентством (ЕКА) во время 8-й Европейской конференции по космическому мусору, которая проходила виртуально в Дармштадте, Германия. "Хотим ли мы увидеть их в австралийской глубинке? Антарктида? Или в очень темных регионах Чили? Наверное, нет".

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Астрономы жаловались на полосы, портящие их наблюдения с тех пор, как компания SpaceX , оператор Starlink, в 2019 году начала выводить мегасозвездие на низкую околоземную орбиту. В настоящее время SpaceX имеет разрешение на запуск 12 000 спутников, но в планах компании запуск целых 30 000 спутников. .

"Не только полосы, но и рассеянный фоновый свет и радиошум от этих спутников могут помешать нам получить доступ к небу", - сказал Шилдкнехт. "Это может отрезать нас от доступа к знаниям о нашей Вселенной".

SpaceX признала проблему и попыталась уменьшить количество света, отражаемого спутниками. Однако астрономы заявили, что мер по смягчению последствий пока недостаточно.

МАС, сказал Шильдкнехт, просит ООН КОПУОС разработать правила, которые ограничили бы яркость спутников в мегасозвездиях, и попросить операторов делиться данными об орбитах своих спутников с астрономами, чтобы им было легче избежать полос в своих наблюдениях.

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Усилия SpaceX, а также других разработчиков мегасозвездий, таких как Amazon и OneWeb, беспокоят мировое космическое сообщество не только из-за воздействия на астрономические наблюдения, но и из-за опасностей, которые они представляют.

Операторы Европейского центра космических операций в Дармштадте, Германия, должны проводить маневры уклонения в среднем каждые две недели над флотом из 20 космических кораблей ЕКА, контролируемых из центра, сказал Хольгер Краг, глава Программы космической безопасности ЕКА, во время пресс-конференции. Но гораздо больше событий генерируют предупреждения и должны быть оценены, даже если маневр уклонения в конце концов не проводится.

Эксперты по космическому мусору давно предупреждают об ухудшении орбитальной среды. По их словам, правила были составлены давно, когда вокруг Земли летало гораздо меньше спутников. Что еще хуже, не всегда соблюдаются такие руководящие принципы, как требование снятия с орбиты космического корабля в течение 25 лет после завершения миссии. По данным ЕКА, только около 20% спутников на низкой околоземной орбите успешно списываются с орбиты в конце своей миссии.

По данным ЕКА, около 11370 спутников было запущено с 1957 года, когда Советский Союз успешно вывел на орбиту Спутник. Около 6900 путников остаются на орбите, но только 4000 продолжают функционировать.

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Starlink с ежемесячным числом запусков более сотни спутников может нанести серьезный ущерб и без того опасной орбитальной среде.

"В течение одного месяца запускаются сотни спутников, и это намного больше, чем мы запускали в течение целого года", - сказал Шилдкнехт. "Даже после утилизации после миссии, если мы хотим обеспечить долгосрочное устойчивое использование космоса, мы придем к точке в определенных орбитальных регионах, когда нам придется принять решение о максимальной емкости. Нам нужно будет решить, можем ли мы безопасно запустить еще 10 000 новых спутников".

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск пообещал сделать свои спутники невидимыми.