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Ученые пожалуются на Илона Маска в ООН

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Спутники Маска мешают астрономам наблюдать за ночным небом.
На Илона Маска пожалуются в ООН
На Илона Маска пожалуются в ООН
EPA/UPG

Спутники глобального интернета Starlink мешают ученым изучать космос. Об этом заявили российские ученые. Они также хотят написать коллективную жалобу в ООН на американского миллионера. 

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По словам астрономов, спутники искажают наблюдение за небом. До 40% снимков могут быть испорчены из-за пролетов спутников Starlink. 

К астрономам присоединятся и их коллеги из Европейского астрономического общества. 

Напомним, компания Илона Маска SpaceX подала в Международный союз электросвязи (ITU) запрос на выделение частот для 30 тысяч дополнительных спутников связи системы Starlink — кроме тех 12 тысяч, разрешение на запуск которых уже выдала американская Комиссия по связи.

Ранее сообщалось, что астрономы с тревогой следят за запуском спутников Илона Маска.

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Теги: Илон Маск, Starlink, SpaceX, ООН, астрономия
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