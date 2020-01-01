Ученые пожалуются на Илона Маска в ООН

Спутники Маска мешают астрономам наблюдать за ночным небом.

На Илона Маска пожалуются в ООН EPA/UPG

Спутники глобального интернета Starlink мешают ученым изучать космос. Об этом заявили российские ученые. Они также хотят написать коллективную жалобу в ООН на американского миллионера.

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По словам астрономов, спутники искажают наблюдение за небом. До 40% снимков могут быть испорчены из-за пролетов спутников Starlink.

К астрономам присоединятся и их коллеги из Европейского астрономического общества.

Напомним, компания Илона Маска SpaceX подала в Международный союз электросвязи (ITU) запрос на выделение частот для 30 тысяч дополнительных спутников связи системы Starlink — кроме тех 12 тысяч, разрешение на запуск которых уже выдала американская Комиссия по связи.

Ранее сообщалось, что астрономы с тревогой следят за запуском спутников Илона Маска.