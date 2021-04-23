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Босоногий Илон Маск рассказал, сколько человек погибнет на Марсе

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Заодно он объявил конкурс на 100 млн долларов.
Илон Маск считает, что часть людей на Марсе погибнет
Илон Маск считает, что часть людей на Марсе погибнет
EPA/UPG

Илон Маск  подробно рассказал о проекте XPrize Carbon Removal стоимостью 100 миллионов долларов. Во время интервью с председателем XPRIZE Питером Диамандисом Маск сидел босиком.

Конкурс призывает людей разработать крупномасштабные проекты по удалению CO2, чтобы помочь сбалансировать опасно высокие тенденции выбросов углерода на Земле.

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Чтобы победить, "команды должны продемонстрировать удаление CO2 в масштабе 1000 тонн в год, моделировать затраты в масштабе миллиона тонн в год (мегатонны) и представить план устойчивого достижения масштабов гигатонн в год в будущем", - говорится на сайте конкурса.

Фонд Илона Маска, относительно новое филантропическое подразделение Маска, спонсирует это предприятие, и призовые в размере 100 миллионов долларов будут самой крупной денежной суммой, выделенной организацией на данный момент. После критики его филантропических усилий как второго богатейшего человека в мире, Маск вложил деньги в множество организаций.

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Во время интервью Маск также рассказал о космическом путешествии на Марс, планету, на которую он намеревается доставить людей через SpaceX и колонизировать.

"Это какой-то спасательный люк для богатых? Нет, это не так", - сказал он, смеясь. Маск действительно предупредил, что "группа людей, вероятно, умрет" в начале марсианских проектов, но сравнил это с любой предшествующей опасностью, связанной с разведкой. 

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск пообещал города-миллионники на Марсе через 100 лет.

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Теги: Илон Маск, Марс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  23.04.2021, 15:25
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гость
Илон Маск пообещал города-миллионники на Марсе через 100 лет.

К тому часу чи шах помре чи ишак здохнэ. Вкладайте гроши,бо максу вони зараз потрибни...
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