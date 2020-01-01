Марсоход Perseverance впервые произвел кислород на Марсе

Работа аппарата MOXIE может когда-нибудь помочь астронавтам жить за пределами Земли.

Марсоход успешно использовал свой инструмент MOXIE для генерации кислорода из тонкой марсианской атмосферы с преобладанием углекислого газа, продемонстрировав технологию, которая может помочь астронавтам дышать и запустить ракеты, которые доставляют их домой на Землю.

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Запуск MOXIE произошел во вторник (20 апреля), всего через день после того, как Perseverance наблюдал за другой эпической вехой - первым полетом на Марс вертолета Ingenuity.

“Это важный первый шаг в преобразовании углекислого газа в кислород на Марсе“, - заявил Джим Рейтер, помощник администратора Управления космических технологий NASA. “У MOXIE есть над чем поработать, но результаты этой демонстрации технологии многообещающие, поскольку мы приближаемся к нашей цели - однажды увидеть людей на Марсе“.

MOXIE размером с тостер (сокращение от «Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment») производит кислород из углекислого газа, вытесняя окись углерода как отходы. Процесс преобразования происходит при температуре около 800 градусов по Цельсию, поэтому MOXIE изготовлен из термостойких материалов и имеет тонкое золотое покрытие, предотвращающее излучение потенциально опасного тепла наружу в корпус Perseverance.

Команда MOXIE прогревала прибор в течение двух часов, а затем заставляла его выдавать кислород на час. По словам представителей NASA, MOXIE произвел 5,4 грамма кислорода за это время, чего достаточно, чтобы астронавт мог свободно дышать в течение 10 минут.

Марсоход Perseverance сделал селфи с вертолетом Ingenuity, который был виден здесь примерно в 3,9 метрах от марсохода NASA

Эта первая попытка не довела MOXIE до максимума; он может генерировать около 10 граммов кислорода в час. В конечном итоге инструмент может достичь таких уровней, поскольку команда планирует провести еще около девяти запусков в течение одного марсианского года (около 687 земных дней).

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По словам представителей NASA, эти испытания будут разделены на три этапа. Первый этап - проверка и определение характеристик прибора, а второй - оценка работы MOXIE в различных атмосферных условиях. На третьем и заключительном этапе “мы будем раздвигать границы“, - сказал в том же заявлении главный исследователь MOXIE Майкл Хехт.

Расширение диапазона, вероятно, потребует тестирования новых режимов работы или добавления “новых этапов, например, прогона, в котором мы сравниваем операции при трех или более различных температурах“, - добавил Хехт, работающий в обсерватории Haystack Массачусетского технологического института.

Сама MOXIE не может производить достаточно кислорода, чтобы иметь значение для будущих исследований. Например, для запуска четырех астронавтов с поверхности Марса, вероятно, потребуется около 7000 кг ракетного топлива и 25000 кг кислорода, заявили представители NASA. (Ракетное топливо состоит из топлива и окислителя, который помогает ему гореть.)

Но гораздо более крупные преемники MOXIE потенциально могут стать отличными помощниками в исследованиях, позволяя астронавтам Марса не зависеть от дорогостоящих и нечастых пополнений запасов с Земли, заявили официальные лица агентства.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA протестировала марсианский вертолет в космосе.