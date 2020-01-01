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Марсоход Perseverance впервые произвел кислород на Марсе

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Работа аппарата MOXIE может когда-нибудь помочь астронавтам жить за пределами Земли.
MOXIE перед погрузкой на марсоход
MOXIE перед погрузкой на марсоход
NASA

Марсоход успешно использовал свой инструмент MOXIE для генерации кислорода из тонкой марсианской атмосферы с преобладанием углекислого газа, продемонстрировав технологию, которая может помочь астронавтам дышать и запустить ракеты, которые доставляют их домой на Землю.

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Запуск MOXIE произошел во вторник (20 апреля), всего через день после того, как Perseverance  наблюдал за другой эпической вехой - первым полетом на Марс вертолета Ingenuity.

“Это важный первый шаг в преобразовании углекислого газа в кислород на Марсе“, - заявил Джим Рейтер, помощник администратора Управления космических технологий NASA. “У MOXIE есть над чем поработать, но результаты этой демонстрации технологии многообещающие, поскольку мы приближаемся к нашей цели - однажды увидеть людей на Марсе“.

MOXIE размером с тостер (сокращение от «Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment») производит кислород из углекислого газа, вытесняя окись углерода как отходы. Процесс преобразования происходит при температуре около 800 градусов по Цельсию, поэтому MOXIE изготовлен из термостойких материалов и имеет тонкое золотое покрытие, предотвращающее излучение потенциально опасного тепла наружу в корпус Perseverance.

Команда MOXIE прогревала прибор в течение двух часов, а затем заставляла его выдавать кислород на час. По словам представителей NASA, MOXIE произвел 5,4 грамма кислорода за это время, чего достаточно, чтобы астронавт мог свободно дышать в течение 10 минут.

Марсоход Perseverance сделал селфи с вертолетом Ingenuity, который был виден здесь примерно в 3,9 метрах от марсохода
Марсоход Perseverance сделал селфи с вертолетом Ingenuity, который был виден здесь примерно в 3,9 метрах от марсохода
NASA

Эта первая попытка не довела MOXIE до максимума; он может генерировать около 10 граммов кислорода в час. В конечном итоге инструмент может достичь таких уровней, поскольку команда планирует провести еще около девяти запусков в течение одного марсианского года (около 687 земных дней). 

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По словам представителей NASA, эти испытания будут разделены на три этапа. Первый этап - проверка и определение характеристик прибора, а второй - оценка работы MOXIE в различных атмосферных условиях. На третьем и заключительном этапе “мы будем раздвигать границы“, - сказал в том же заявлении главный исследователь MOXIE Майкл Хехт.

Расширение диапазона, вероятно, потребует тестирования новых режимов работы или добавления “новых этапов, например, прогона, в котором мы сравниваем операции при трех или более различных температурах“, - добавил Хехт, работающий в обсерватории Haystack Массачусетского технологического института. 

Сама MOXIE не может производить достаточно кислорода, чтобы иметь значение для будущих исследований. Например, для запуска четырех астронавтов с поверхности Марса, вероятно, потребуется около 7000 кг ракетного топлива и 25000 кг кислорода, заявили представители NASA. (Ракетное топливо состоит из топлива и окислителя, который помогает ему гореть.)

Но гораздо более крупные преемники MOXIE потенциально могут стать отличными помощниками в исследованиях, позволяя астронавтам Марса не зависеть от дорогостоящих и нечастых пополнений запасов с Земли, заявили официальные лица агентства.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA протестировала марсианский вертолет в космосе.

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Теги: NASA, Марс, Perseverance
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