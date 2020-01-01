NASA протестировала марсианский вертолет в космосе

Марсианский вертолет NASA, названный Ingenuity, на прошлой неделе впервые успешно прошел тестовый запуск.

Ingenuity - первый вертолет, предназначенный для полетов на другой планете. В настоящее время он летит к Красной планете на борту марсохода NASA Mars 2020 Perseverance, запущенного 30 июля.

7 августа шесть литий-ионных аккумуляторов вертолета были включены и заряжены впервые в космосе. Согласно заявлению NASA , Ingenuity, который в настоящее время находится под корпусом ровера Perseverance, получает заряд от источника питания марсохода.

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"Это была большая веха, так как это была наша первая возможность включить Ingenuity и провести тест-драйв ее электроники с момента запуска 30 июля", - сказал Тим Кэнхем, руководитель операций Mars Helicopter в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL ) в Южной Калифорнии. "Поскольку все шло по правилам, мы будем выполнять одно и то же действие примерно каждые две недели, чтобы поддерживать приемлемый уровень заряда".

Зарядка аккумуляторов заняла восемь часов, в течение которых NASA проверило и проанализировало их работу. Согласно заявлению, батареи были заряжены только до 35% от их максимального уровня, чтобы поддерживать оптимальное состояние батареи.

Планируется, что Perseverance приземлится на Марс 18 февраля 2021 года. В какой-то момент после этого Ingenuity отделится от марсохода, спустится на поверхность Красной планеты и совершит несколько новаторских испытательных полетов. (После развертывания на Марсе батареи вертолета будут заряжаться от собственной солнечной панели.)

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Если экспериментальные испытательные полеты пойдут по плану, Ingenuity докажет, что роботизированный полет на Марсе возможен, что откроет дверь для обширных воздушных исследований в будущих миссиях.

"Эта зарядка показывает, что мы пережили запуск и пока можем справиться с суровыми условиями межпланетного пространства", - говорится в заявлении МиМи Аунг, менеджера проекта по вертолетам Ingenuity Mars в JPL. "Нам предстоит еще много дел, прежде чем мы сможем провести первые экспериментальные летные испытания на другой планете, но сейчас мы все очень хорошо смотрим в будущее".

Напомним, ранее сообщалось, что вертолет для Марса совершил испытательный полет.