NASA пошлет ровер на Луну для охоты за водой

Космическое агентство подписало контракт с производителем средств передачи данных.

Компания Thales подписала контракт на поставку систем X-Band Transceiver и X-Band Diplexer, которые обеспечат связь между Volatiles NASA, исследующим Полярный исследовательский ровер (VIPER) и Землей.

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Лунный ровер NASA будет исследовать Южный полюс Луны в 2023 году в поисках водяного льда и других потенциальных ресурсов с помощью своих инструментов и 1-метровой дрели под названием TRIDENT. Затем образцы буровых растворов будут проанализированы с помощью MSolo (масс-спектрометра) и NIRVSS (системы спектрометра летучих веществ в ближней инфракрасной области).

По данным NASA, роверо будет собирать данные о различных типах почвенных сред, подверженных влиянию света и температуры, а именно, в условиях полной темноты, случайного освещения и прямых солнечных лучей.

Данные, собранные ровером, покажут, где к водяному льду Луны будет проще всего добраться. Первые водные карты Луны станут важным шагом вперед в программе NASA Artemis по установлению устойчивого присутствия человека на поверхности Луны в конце этого десятилетия.

Ровер VIPER будет доставлен на Луну в рамках Службы коммерческой лунной полезной нагрузки НАСА (CLPS). С запуском, запланированным на конец 2023 года, миссия будет иметь продолжительность 100 земных дней, охватывая три цикла лунного дня и ночи.

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Thales Alenia Space в Испании разработает, изготовит, протестирует и поставит приемопередатчик X-Band и диплексер X-Band, которые отвечают за связь ровера с лунным ровером и Землей через сеть Deep Space NASA.

"Мы очень рады сотрудничать с NASA в миссии VIPER, которая будет искать воду на Луне, которая является критическим элементом для будущих исследований человека", - сказал Эдуардо Беллидо, генеральный директор Thales Alenia Space в Испании. "Этот контракт с NASA отражает наше лидерство в системах космической связи и нашу конкурентоспособность в поставке… коммуникационного оборудования для всех типов космических полетов".

Напомним, ранее сообщалось, что Китай хочет построить лунную базу в ближайшие 10 лет.