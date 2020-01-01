Переключиться на мобильную версию
Тренды:

NASA пошлет ровер на Луну для охоты за водой

Комментариев: 0
Космическое агентство подписало контракт с производителем средств передачи данных.
Ровер VIPER будет искать воду на Луне
Ровер VIPER будет искать воду на Луне
NASA

Компания Thales подписала контракт на поставку систем X-Band Transceiver и X-Band Diplexer, которые обеспечат связь между Volatiles NASA, исследующим Полярный исследовательский ровер (VIPER) и Землей.

Читай также: NASA просит помочь им создать ровер для ада

Лунный ровер NASA будет исследовать Южный полюс Луны в 2023 году в поисках водяного льда и других потенциальных ресурсов с помощью своих инструментов и 1-метровой дрели под названием TRIDENT. Затем образцы буровых растворов будут проанализированы с помощью MSolo (масс-спектрометра) и NIRVSS (системы спектрометра летучих веществ в ближней инфракрасной области).

По данным NASA, роверо будет собирать данные о различных типах почвенных сред, подверженных влиянию света и температуры, а именно, в условиях полной темноты, случайного освещения и прямых солнечных лучей.

Данные, собранные ровером, покажут, где к водяному льду Луны будет проще всего добраться. Первые водные карты Луны станут важным шагом вперед в программе NASA Artemis  по установлению устойчивого присутствия человека на поверхности Луны в конце этого десятилетия.

Ровер VIPER будет доставлен на Луну в рамках Службы коммерческой лунной полезной нагрузки НАСА (CLPS). С запуском, запланированным на конец 2023 года, миссия будет иметь продолжительность 100 земных дней, охватывая три цикла лунного дня и ночи.

Читай также: Крошечный лунный ровер покорит поверхность Луны

Thales Alenia Space в Испании разработает, изготовит, протестирует и поставит приемопередатчик X-Band и диплексер X-Band, которые отвечают за связь ровера с лунным ровером и Землей через сеть Deep Space NASA.

"Мы очень рады сотрудничать с NASA в миссии VIPER, которая будет искать воду на Луне, которая является критическим элементом для будущих исследований человека", - сказал Эдуардо Беллидо, генеральный директор Thales Alenia Space в Испании. "Этот контракт с NASA отражает наше лидерство в системах космической связи и нашу конкурентоспособность в поставке… коммуникационного оборудования для всех типов космических полетов".

Напомним, ранее сообщалось, что Китай хочет построить лунную базу в ближайшие 10 лет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: NASA, Луна, ровер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь