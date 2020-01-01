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Тренды YouTube: Ультиматум Путина Зеленскому и Чем закончится обострение

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В тренде - политика.

Чем закончится российское обострение на границе Украины? | Донбасс Реалии

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Что Россия хочет захватить в Украине? Как украинская армия отобьёт нападение российской армии? Россия сосредоточила на границе Украины военную мощь: авиация, артиллерия, танки, «Искандеры». Украинские артиллеристы готовы ответить на атаку армии РФ. Байден, Путин, Зеленский – смогут ли договориться США, Россия, Украина? Послание Путина Федеральному Собранию РФ 2021. «ДНР» присоединят к России? Чем Франция поможет Украине? Французские истребители Dassault Rafale для Зеленского. Донецк охватила паника? К чему боевики готовят группировку «ДНР»?

Ультиматум Путина Зеленскому: как Кремль шантажирует Украину / В теме

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Стотысячная армия Путина уже на днях соберется на границе с Украиной. В сторону Украины ежедневно идут эшелоны с военной техникой. На фоне обострения ситуации на Донбассе и стягивания российских войск к Украине американский президент Байден позвонил Путину. Действительно ли Путин собирается начать «большую войну» и поставил Зеленскому ультиматум? Требования Кремля Зеленскому могли озвучить в Париже. Макрон проведет переговоры с Путиным после того, как накануне говорил с Зеленским и Меркель. Чего добивается Путин и что ему может противопоставить украинский президент?

Напомним, ранее в тренды попали Тайна валдайской дачи Путина и Космос был так близко.

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Теги: тренды YouTube, видео
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