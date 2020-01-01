NASA одобрило планы запуска корабля SpaceX Crew-2

Менеджеры NASA одобрили планы по запуску коммерческого полета экипажа SpaceX на Международную космическую станцию ​​на следующей неделе в ожидании решения одной незначительной проблемы с ракетой Falcon 9.

15 апреля представители NASA заявили, что после завершения проверки готовности к полету они одобрили планы запуска 22 апреля миссии Crew-2, которая доставит американских, европейских и японских астронавтов на станцию ​​на космическом корабле Crew Dragon.

"Проверка готовности к полету прошла очень успешно. У нас было только одно исключение, которое необходимо прояснить в ближайшие несколько дней", - сказала Кэти Людерс, помощник администратора NASA по исследованиям и операциям человека, во время пресс-конференции после обзора.

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Это исключение связано с проблемой загрузки жидкого кислорода в первую ступень Falcon 9, в результате чего в баке находится больше жидкого кислорода, чем ожидалось. Ошибка относительно небольшая: Билл Герстенмайер, давний чиновник NASA, который теперь является вице-президентом SpaceX, сказал, что уровень жидкого кислорода в резервуаре был не более чем примерно на 10 сантиметров выше ожидаемого.

Он сказал, что SpaceX обнаружила его во время испытаний первой ступени Falcon 9 на заводе компании в МакГрегоре, штат Техас, когда погода прервала обычный процесс загрузки. "Это дало нам некоторое понимание, которое мы обычно не получаем, и мы увидели, что количество окислителя, которое мы загрузили в резервуар, немного отличалось от того, что мы проанализировали", - сказал он.

SpaceX уделит время анализу ошибки загрузки, которая, по словам Герстенмайера, была общей для всех ракет Falcon 9, чтобы обеспечить безопасность предстоящего запуска с экипажем. «Я думаю, что в обычной программе эта разница не будет иметь значения ни для кого, но в нашем мире мы сделаем дополнительный шаг и пересмотрим его, посмотрим на последствия и что произойдет в худшем случае», он сказал.

Если эта проблема будет решена, SpaceX продолжит испытание статическим огнем первой ступени Falcon 9 в начале 17 апреля на стартовом комплексе 39A Космического центра Кеннеди. Запуск запланирован на 6:11 утра по восточному времени (14:11 по Киеву) 22 апреля, с резервной датой запуска на день позже. Если миссия отложена после 23 апреля, следующая возможность для запуска будет 26 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA выбрало трех астронавтов для миссии SpaceX Crew-3.