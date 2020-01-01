Выбран экипаж для частной миссии SpaceX Crew Dragon

Частное предприятие, которое приобрело полет SpaceX Crew Dragon на низкую околоземную орбиту, завершило подбор экипажа для этой миссии, запуск которой запланирован на сентябрь.

Миссия Inspiration4, которая описывает себя как "первый в мире полностью гражданский полет в космос", раскрыла экипаж, который будет сопровождать его спонсора, предпринимателя Джареда Исаакмана, во время мероприятия 30 марта в Космическом центре Кеннеди. Исаакман объявил о миссии 1 февраля, начав пару конкурсов, чтобы выбрать двух человек, которые будут летать с ним.

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Один из этих людей - Сиан Проктор, ученый и педагог, которая участвовала в ряде наземных миссий "аналоговых астронавтов". Она выиграла место под названием "Процветание", открыв интернет-магазин через компанию Исаакмана, Shift4 Payments, и представив видео, оцененное независимой комиссией.

Второй - Крис Семброски, сотрудник Lockheed Martin из Сиэтла. Он выиграл место "Щедрость", участвуя в розыгрыше денег для Детской исследовательской больницы Св. Иуды.

Четвертым членом экипажа, о котором было объявлено ранее, является Хейли Арсено, ассистент врача в Сент-Джуде, которая в детстве лечилась там от рака костей. В свои 29 лет Арсено станет самым молодым американцем в космосе.

"Мы пообещали, что команда будет представлять одни из лучших гуманитарных качеств, демонстрируя идеалы нашей миссии - лидерство, надежду, процветание и щедрость", - сказал Исаакман. "Я рад сообщить, что мы достигли этой цели".

По его словам, все четверо немедленно приступят к тренировкам в группе. Это обучение включает в себя время на симуляторах Crew Dragon, прохождение всех аспектов миссии, а также центрифугах для имитации ускорений при запуске и возвращении и "других формах стресс-тестирования".

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Помимо объявления экипажа, Исаакман и SpaceX обрисовали детали самой миссии. Запуск намечен не ранее 15 сентября, немного раньше, чем был объявлен первоначальный анонс четвертого квартала этого года. Космический корабль будет оставаться на орбите в течение трех дней, летая по орбите с тем же наклоном, что и Международная космическая станция - 51,6 градуса, но на орбите высотой 540 километров, что на более чем 100 километров выше станции.

Иллюстрация космического корабля Crew Dragon, оснащенного куполом вместо стыковочного адаптера, используемого для миссий космической станции spacex

Эта конкретная орбита, сказал Исаакман, будет высотой, на которой люди находились над поверхностью Земли с момента последней миссии по обслуживанию шаттла к космическому телескопу Хаббл в 2009 году. "Это должно послать сообщение, - сказал он, - о выходе за пределы МКС. Мы готовы вернуться на Луну, и мы готовы отправиться за пределы Луны на Марс. Расширение немного дальше, чем то, где мы были в течение некоторого времени прямо сейчас, - хороший шаг в правильном направлении".

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Он добавил, что трехдневная продолжительность миссии "является хорошим балансом между возможностями космического корабля Dragon и тем, сколько времени вы хотите провести в относительно небольшом пространстве в течение пары дней вместе".

Бенджи Рид, старший директор программ космических полетов человека в SpaceX, сказал, что компания немного перенесла миссию на сентябрь, чтобы обеспечить запуск Crew-3 для NASA позднее осенью. "Мы полагаем, что этот экипаж, прошедший обучение, будет готов к сентябрю", - сказал он.

В миссии Inspiration4 будет использоваться тот же космический корабль Dragon под названием Resilience, который в настоящее время пристыкован к МКС для миссии Crew-1. В настоящее время этот космический корабль должен вернуться на Землю 28 апреля, при условии, что миссия Crew-2 выйдет на станцию ​​по расписанию 22 апреля. "Мы очень довольны сроками, в которых мы работаем", чтобы отремонтировать космический корабль для Inspiration4.

Помимо ремонта космического корабля, SpaceX установит на космическом корабле дополнительное окно, смотровое окно, смоделированное на куполе космической станции, которое заменит стыковочный адаптер под носовым обтекателем космического корабля. Поскольку миссия Inspiration4 не стыкуется со станцией, этот адаптер не нужен.

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Inspiration4 будет первой миссией Crew Dragon для заказчика, не являющегося NASA, но не единственной миссией. Axiom Space отправит четырех человек на МКС в рамках своей миссии Ax-1 в начале 2022 года. Space Adventures ранее объявила о миссии Crew Dragon, которая будет пролетать над станцией, но эта компания космического туризма не предоставила никаких обновлений в своем расписании.

Однако Inspiration4, возможно, переоценил интерес к миссии. Проктор был одним из примерно 200 человек, принявших участие в конкурсе Prosperity, который не требовал никаких затрат, кроме времени на создание интернет-магазина и производство видео. Семброски был выбран из почти 72 000 работ, которые можно было купить по цене от 10 работ за доллар, до 10 000 работ на человека.

Этот ограниченный интерес навредил усилиям Inspiration4 по сбору денег для больницы. По состоянию на 30 марта миссия собрала для больницы немногим менее 13 миллионов долларов, большая часть из которых была собрана, когда в феврале открылись розыгрыши лотереи. Это намного меньше цели в 100 миллионов долларов, поставленной 1 февраля при анонсе Inspiration4.

"Мы помогли собрать значительную сумму пожертвований в Детскую исследовательскую больницу Св. Иуды", - сказал Исаакман. "Эта работа по сбору средств еще далека от завершения. Мы продолжим в течение года". Он не стал вдаваться в подробности о планах по сбору средств на будущее.

Напомним, ранее сообщалось, что в SpaceX назвали причину взрыва Crew Dragon.