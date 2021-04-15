Россия собралась на Луну в этом году

Россия пересматривает свое советское наследие для новой серии миссий, которые должны вернуть их на Луну.

Первая из этих миссий, получившая название “Луна-25“, намечена к запуску в октябре этого года и должна положить конец 45-летней паузе российских высадок на Луну первым прибытием страны на южный полюс, где российские ученые хотят изучать воду, заблокированную под поверхностью вечным льдом.

“Луна является центром нашей программы на следующее десятилетие“, - сказал во время виртуальной презентации Национальной академии наук Лев Зеленый, научный руководитель Российского института космических исследований.

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У России есть множество компаний для разработки амбициозных программ исследования Луны. Соединенные Штаты нацелены на исследование человека с помощью своей программы Artemis , которая также включает в себя множество полетов роботов на Луну. В декабре Китай переправил на Землю первые за десятилетия свежие образцы Луны в рамках продолжающейся серии миссий, получивших название Чанъэ. Индия и Израиль пообещали новый космический корабль после того, как их лунные посадочные аппараты, получившие название Chandrayaan-2 и Beresheet, соответственно, совершили аварийную посадку на Луну в 2019 году.

Но только США могут сравниться с лунным наследием России, которое Россия сознательно использует, взяв название и перечень серии Луна с того места, где они остановились в 1976 году. “Мы хотим показать последовательность“, - сказал Зеленый.

Луна-25 - посадочный модуль, который будет запущен в октябре, предназначен для изучения льда, постоянно замороженного под поверхностью Луны, который потенциальные исследователи надеются использовать в качестве ресурса, а также для оценки опасности, исходящей от острых фрагментов лунной пыли. Когда он приземлится, космический корабль будет использовать камеру европейского производства для продвижения будущих лунных миссий Европейского космического агентства.

Но Луна-25 - это только начало, подчеркнул Зеленый. Всего пять лунных миссий находятся на разных этапах планирования. В 2023 или 2024 году Россия планирует запустить Луну-26, на этот раз орбитальный аппарат, который будет искать магнитные и гравитационные аномалии на Луне и получать высокоточные изображения потенциальных мест посадки.

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Затем, в 2025 году, она вернется на поверхность с Луной-27, которую Зеленый назвал самой важной. Как и посадочный модуль, прибывающий в этом году, Луна-27 нацелится на южный полюс Луны и будет иметь европейское программное обеспечение для посадки. Но также на роботе, любезно предоставленном Европейским космическим агентством, будет первое: буровая установка, которая может собирать южный полюс лунной породы без плавления соединений, таких как водяной лед.

Кроме того, спускаемый аппарат будет нести набор инструментов, предназначенных для изучения того, как солнечный ветер , постоянный поток заряженных частиц, исходящий от Солнца и пересекающий солнечную систему, влияет на поверхность Луны.

Последние две миссии из серии “Луна“, описанные Зеленым, еще не имеют дат запуска. Но Луна-28, также известная как Луга-Грунт, будет основываться непосредственно на своей предшественнице, возвращая на Землю криогенно хранящиеся образцы с южного полюса Луны, которые будут удерживать водяной лед и другие так называемые летучие соединения.

Наконец, Луна-29 будет нести новый луноход, возвращаясь к советским миссиям. Луноход-1 стал первым успешным аппаратом на другом планете в 1970 году и провел 10 месяцев, исследуя регион, получивший название Mare Imbrium, или Море дождей.

Напомним, ранее сообщалось, что обитаемые лунные базы появятся в 2030 году.