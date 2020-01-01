Redmi выпустит свой первый игровой смартфон

Смартфон выпустят в партнерстве с Call Of Duty Mobile.

Суббренд Xiaomi Redmi некоторое время назад дразнил игровым смартфоном, и сегодня компания подтвердила, что ее первый игровой телефон будет выпущен в конце этого месяца.

Redmi не раскрыла никаких спецификаций своего первого игрового смартфона, но китайский производитель телефонов объявил о своем партнерстве с Call Of Duty Mobile для запуска телефона.

Тизер смартфона Redmi gsmarena.com

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Пока мы ждем более официальной информации от Redmi о его первом игровом телефоне, в прошлом месяце надежный статистик заявил, что Redmi выпустит игровой смартфон с Dimensity 1200 SoC.

Смартфон будет иметь плоскую OLED-панель с отверстием для селфи-камеры и аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 65 Вт. Также ожидается, что он будет иметь триггеры на корпусе и будет стоить от 2000 до 2500 юаней (305–380 долларов).

Надеемся, что в ближайшие дни мы узнаем больше о первом игровом телефоне Redmi.

Напомним, ранее сообщалось, что новый флагман Redmi получит выдвижную камеру.