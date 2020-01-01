Новый флагман Redmi получит выдвижную камеру

В компании отказались от идеи встроенных в экран камер.

В отличие от Xiaomi, который собирается выпустить новый флагман в первой половине 2020 года, его суббренд Redmi обновит только текущую флагманскую линейку. Как вы должны знать, Redmi K30 Pro скоро появится на рынке. Поэтому логично, что происходит все больше утечек и появляется официальная информация об этом устройстве. На данный момент известно, что это устройство будет использовать дизайн всплывающей камеры с настоящим полноэкранным режимом.

Читай также: Рассекречен новый флагман Xiaomi

Как сообщает SmallTechNews, Redmi K30 Pro отказался от решения с дырявыми экранами и будет использовать решение с подъемной камерой для дальнейшего увеличения соотношения сторон экрана.

Лу Вейбинг, бывший президент Xiaomi Group China и генеральный менеджер бренда Redmi, сказал, что экраны с перфорацией будут основной тенденцией для смартфонов в 2020 году.

Несмотря на то, что решение для подъемной камеры занимает много внутреннего пространства (по сравнению с перфорированным экраном), оно может появиться и на флагманских моделях нового поколения. Скажем, уже выпущенный VIVO NEX 3 5G использует аналогичный дизайн.

Читай также: Рассекречен внешний вид нового смартфона Motorola с выдвижной камерой

По сравнению с перфорированным экраном подъемная камера демонстрирует визуальный эффект, близкий к настоящему полноэкранному.

Что касается ключевых особенностей, Redmi K30 Pro будет оснащен флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 865. Таким образом, он будет поддерживать двухрежимный 5G. Также ожидается, что он будет оснащен флэш-памятью UFS 3.0 и поддержкой сверхбыстрой зарядки. Кроме того, телефон будет поддерживать двухчастотный GPS и полнофункциональный NFC.

Конечно, цена Redmi K30 Pro будет очень конкурентоспособной. Лу Вейбинг неоднократно подчеркивал, что Redmi всегда будет предлагать продукцию с оптимальным соотношением цена / качество.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi показала Mi Mix 3 с выдвижной камерой.