Монстр выносливости от Xiaomi: Представлен смартфон Redmi 9 Power

Это международная версия Redmi Note 9 4G.

Xiaomi сегодня представила новый смартфон под названием Redmi 9 Power, но это не совсем новый смартфон. Это Redmi Note 9 4G, выпущенный в Китае в прошлом месяце, с дополнительной 2-мегапиксельной макро-камерой.

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Это означает, что Redmi 9 Power имеет SoC Snapdragon 662 и работает под управлением Android 10 с MIUI 12 поверх. Смартфон поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и имеет два варианта хранения памяти - 64 ГБ (UFS 2.1) и 128 ГБ (UFS 2.2). Но он также оснащен специальным слотом для карты microSD, что позволяет увеличить объем памяти до 512 ГБ.

Redmi 9 Power построен на 6,53-дюймовом ЖК-дисплее FullHD + с выемкой для 8-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели смартфона с текстурой защиты от отпечатков пальцев и рисунком, аналогичным Realme C3, находится четыре камеры, состоящая из 48-мегапиксельной основной, 8-мегапиксельной сверхширокой, 2-мегапиксельной глубины и 2-мегапиксельных макро-блоков.

Смартфон на базе Snapdragon 662 оснащен функцией AI Face Unlock и боковым сканером отпечатков пальцев для разблокировки без пароля, а питание обеспечивает аккумулятор емкостью 6000 мАч, который заряжается через порт USB-C мощностью до 18 Вт.

Интересно, что Xiaomi включила в комплект адаптер питания мощностью 22,5 Вт вместо 18 Вт.

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Остальные особенности Redmi 9 Power включают разъем для наушников 3,5 мм, стереодинамики, защиту от брызг, IR Blaster и поддержку обратной зарядки.

Redmi 9 Power предлагается в цветах Blazing Blue, Electric Green, Fiery Red и Might Black. Вариант на 64 ГБ стоит 150 долларов США, а если вы потратите на 14 долларов больше, вы получите увеличенное хранилище.

Смартфон поступит в продажу с 22 декабря, но пока из всех стран о старте продаж объявили только в Индии.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi разрабатывает смартфон с камерой на 144 Мп.