Apple оштрафовали за отсутствие зарядного устройства в коробке с iPhone 12

Компания не смогла доказать, что отсутствие зарядки положительно влияет на экологию.

Procon-SP, бразильский регулятор защиты прав потребителей, базирующийся в штате Сан-Паулу, оштрафовал Apple в пятницу за то, что не включил зарядное устройство в коробку iPhone 12.

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Штраф составляет около 2 миллионов долларов (10,5 миллиона реалов) “за вводящую в заблуждение рекламу, продажу устройства без зарядного устройства и несправедливые условия“. Это не первый раз, когда Procon-SP судится с Apple.

В октябре прошлого года регулирующий орган по защите прав потребителей опросил компанию по этому поводу, а в ноябре агентство заявило, что производитель iPhone “не продемонстрировал экологической выгоды“.

Теперь Procon сообщает, что Apple не ответила на вопрос, снизилась ли цена iPhone 12 после удаления зарядного устройства, какова цена iPhone с зарядным устройством и без него, и уменьшилось ли количество производимых зарядных устройств.

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В то время как iPhone 12 mini стоит 729 долларов в США, в Бразилии тот же телефон стоит около 1200 долларов. Еще в 2019 году, когда Apple представила iPhone 11, он стоил 799 долларов, а в Бразилии он также стоил около 1200 долларов. Снижение курса бразильского реала и пандемия помогли укрепить курс доллара США по сравнению с бразильской валютой.

Помимо снятия зарядного устройства с iPhone 12 и новых продаваемых iPhone, Procon-SP заявляет о других проблемах Apple, таких как:

Вводящая в заблуждение реклама: потребители iPhone 11 Pro сообщили, что Apple не ремонтировала их телефоны из-за проблем с водой

Проблемы с обновлением iOS: некоторые пользователи сообщали о “проблемах с некоторыми функциями“ на своих iPhone после их обновления, что не помогло Apple.

Нечестные условия: Apple освобождает себя от всех юридических и подразумеваемых гарантий, а также от скрытых или неявных дефектов.

Исполнительный директор Procon-SP Фернандо Капес сказал: “Apple необходимо понимать, что в Бразилии существуют надежные законы и институты защиты прав потребителей. Он должен уважать эти законы и эти институты“.

Apple не ответила на запросы Procon-SP, но компания может обратиться в суд, если захочет.

Напомним, ранее сообщалось, что Италия оштрафовала Apple почти на миллион евро.