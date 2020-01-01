Включится ли телевизор от батарейки: Эксперименты
И сколько для этого нужно батареек?
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Блогеры из Mamix Live попробуют включить телевизор в лесу. Да, именно в лесу. И без всяких там скучных генераторов. Они хотят запустить телевизор с помощью батареек. Вы можете себе это представить. Как думаете, сколько батареек для этого понадобится? А получится ли это вообще?
Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.
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