Ювелирные украшения из необычных металлов: Эксперименты

Необычный цвет можно получить при помощи анодирования.

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В этом видео Thoisoi расскажет о том, как можно сделать ювелирные украшения из самых необычных металлов, таких как титан и цирконий.

Эти металлы он подверг анодированию, чтобы придать им необычный оттенок.

Как это можно сделать - смотри в видео:

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать ртутную плазму.