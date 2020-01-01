Ювелирные украшения из необычных металлов: Эксперименты
Необычный цвет можно получить при помощи анодирования.
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В этом видео Thoisoi расскажет о том, как можно сделать ювелирные украшения из самых необычных металлов, таких как титан и цирконий.
Эти металлы он подверг анодированию, чтобы придать им необычный оттенок.
Как это можно сделать - смотри в видео:
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