Взрыв в Бейруте был настолько сильным, что нарушил ионосферу Земли

Взрыв зафиксировали даже на большом расстоянии.

В начале августа прошлого года жители близ ливанского порта Бейрут с ужасом наблюдали, как один из крупнейших неядерных взрывов, произошедших по вине человека, вырвал кусок из их города, в результате чего сотни человек погибли, тысячи были ранены, а сотни тысяч остались без крова.

Его сотрясение ощущалось по всему земному шару - датчики даже в Тунисе и Германии уловили глубокий грохот, а сейсмические станции на расстоянии около 500 километров зафиксировали его сотрясение.

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Теперь выясняется, что взрыв в Бейруте вызвал сотрясение самых высоких слоев атмосферы, и полученные данные могут послужить основой для будущих усилий по наблюдению за испытаниями оружия, проводимыми государствами-изгоями.

Исследователи из Индийского национального технологического института в Руркеле и Университета Хоккайдо в Японии измерили электрические возмущения в ионосфере, обнаружив, что взрыв был сопоставим с воздействием многих извержений вулканов.

"Мы обнаружили, что взрыв вызвал волну, которая распространялась в ионосфере в южном направлении со скоростью около 0,8 км в секунду", - говорит Косуке Хеки, ученый в области Земли и планет из Университета Хоккайдо.

Ионосфера, начинающаяся примерно в 50 км над головой и простирающаяся в космос на сотни километров, характеризуется большим количеством свободно перемещающихся электронов, которые выталкиваются из молекул газа под действием солнечного излучения.

Команда использовала вариации фаз в микроволновых передачах, отправленных Глобальной навигационной спутниковой системой (GNSS) в день взрыва, чтобы вычислить изменения в распределении электронов, которые, в свою очередь, указали на присутствие акустических волн в газах.

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Это уловка, которую ученые использовали с момента появления таких спутниковых сетей в 1990-х годах, измеряя рябь, пробегающую по верхним слоям нашей атмосферы, чтобы отметить едва различимые следы чего угодно, от вулканов до незаконных ядерных испытаний .

Одна из первых экспериментальных попыток использования спутниковой технологии глобального позиционирования (GPS) для измерения наземных взрывов произошла в середине 1990-х годов, когда ученые воспользовались преимуществами трех мощных подземных взрывов на угольной шахте в Вайоминге, США, чтобы изучить реакцию ионосферы. .

Тем не менее, найти слабые следы взрыва в Бейруте в этом случае пришлось не без особой удачи. Поскольку событие происходит рано вечером и ближе к закату, ионосферные неоднородности, называемые экваториальными плазменными пузырями, могли полностью замаскировать сигнал.

К счастью, в то время не было никаких признаков появления этих пузырей, что дало ученым относительно четкое изображение волны взрыва, скользящей через верхние слои атмосферы со скоростью звука.

Исследователи сравнили влияние взрыва в Бейруте на ионосферу с аналогичными шрамами, оставленными рядом недавних извержений вулканов в Японии, и нашли его более или менее сопоставимым. В случае извержения вулкана Асама в центральной Японии в 2004 году взрыв в Бейруте был гораздо более мощным.

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Хотя этот взрыв был немного слабее, чем взрывы мощностью 1,5 килотонны, исследованные все эти десятилетия назад на руднике Вайоминг, тот факт, что этот взрыв был обнаружен на поверхности Земли, дал ей беспрепятственный путь к небу с выделением энергии, ясно видимым в данных.

Создание базы данных акустических сигнатур, которые могут быть обнаружены с помощью GNSS, дает ученым и властям возможность отслеживать не только геологическую динамику нашего мира, но и его политические противоречия.

Теперь мы знаем, что потребовалось 2700 тонн нитрата аммония - удобрения, также обычно используемого в качестве ингредиента для взрывчатых веществ - чтобы произвести то, что, по расчетам, эквивалентно взрыву 1,1 килотонны в тротиловом эквиваленте, что сопоставимо с ядерной бомбой малой мощности. .

Способность таких государств, как Иран и Северная Корея, продвигаться к ядерному вооружению по-прежнему вызывает озабоченность в отношении долгосрочного глобального мира, поэтому наличие ряда умных способов прислушиваться к программам испытаний не сбилось бы с пути.

Для жителей Бейрута разрушения в результате взрыва порта в 2020 году - это всего лишь еще одно оскорбление, нанесенное поверх экономического кризиса и бедствия пандемии коронавируса . Это событие не повторится где-либо еще; узнав все, что мы можем о его воздействии, мы можем гарантировать, что этого не произойдет.

Напомним, ранее сообщалось, водитель случайно заснял на видео грандиозный взрыв трансформатора.