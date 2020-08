Последствия взрыва в Бейруте показали на спутниковых снимках

Разрушения, вызванные мощным взрывом в Бейруте 4 августа, видно на спутниковых фотографиях.

По данным The Guardian, спутник SkySat, которым управляет компания Planet из Сан-Франциско, сделал подробные снимки порта Бейрута как до, так и после взрыва, в результате которого погибли не менее 135 человек и около 5000 были ранены.

Planet разместила фотографии в Твиттере.

Колорадская космическая компания Maxar сделала то же самое, поделившись фотографиями, снятыми ее спутниками.

Before and after images from the #explosion that happened in #Beirut, #Lebanon on August 4, 2020. Before image from June 2020 and after image from today, August 5, 2020. More imagery showing the devastation will follow. pic.twitter.com/dfj4ItyTXL