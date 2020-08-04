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Последствия взрыва в Бейруте показали на спутниковых снимках

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В результате взрыва образовалась воронка.
Порт после взрыва
Порт после взрыва
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Разрушения, вызванные мощным взрывом в Бейруте 4 августа, видно на спутниковых фотографиях.

По данным The Guardian, спутник SkySat, которым управляет компания Planet из Сан-Франциско, сделал подробные снимки порта Бейрута как до, так и после взрыва, в результате которого погибли не менее 135 человек и около 5000 были ранены.

Planet разместила фотографии в Твиттере.

Колорадская космическая компания Maxar сделала то же самое, поделившись фотографиями, снятыми ее спутниками.

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С высоты птичьего полета видно множество разрушенных взрывом зданий и полукруглый кусок, выдолбленный из инфраструктуры порта.

Ливанские власти заявили, что взрыв произошел после того, как пожар достиг склада, содержащего 2750 тонн аммиачной селитры - взрывчатого вещества, часто используемого в качестве удобрения. По сообщениям Би-Би-Си, нитрат аммония хранился на складе с 2013 года, когда он был выгружен с конфискованного судна.

Продолжается расследование трагического происшествия, а также поиск его жертв.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA опубликовало фото взрыва ракеты Antares.

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Теги: фото, взрыв, Бейрут
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