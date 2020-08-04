Последствия взрыва в Бейруте показали на спутниковых снимках
Разрушения, вызванные мощным взрывом в Бейруте 4 августа, видно на спутниковых фотографиях.
По данным The Guardian, спутник SkySat, которым управляет компания Planet из Сан-Франциско, сделал подробные снимки порта Бейрута как до, так и после взрыва, в результате которого погибли не менее 135 человек и около 5000 были ранены.
Planet разместила фотографии в Твиттере.
Колорадская космическая компания Maxar сделала то же самое, поделившись фотографиями, снятыми ее спутниками.
Before and after images from the #explosion that happened in #Beirut, #Lebanon on August 4, 2020. Before image from June 2020 and after image from today, August 5, 2020. More imagery showing the devastation will follow. pic.twitter.com/dfj4ItyTXL— Maxar Technologies (@Maxar) August 5, 2020
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С высоты птичьего полета видно множество разрушенных взрывом зданий и полукруглый кусок, выдолбленный из инфраструктуры порта.
Ливанские власти заявили, что взрыв произошел после того, как пожар достиг склада, содержащего 2750 тонн аммиачной селитры - взрывчатого вещества, часто используемого в качестве удобрения. По сообщениям Би-Би-Си, нитрат аммония хранился на складе с 2013 года, когда он был выгружен с конфискованного судна.
Продолжается расследование трагического происшествия, а также поиск его жертв.
Напомним, ранее сообщалось, что NASA опубликовало фото взрыва ракеты Antares.
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