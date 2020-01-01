Австралиец подал в суд на Apple за взорвавшийся iPhone
В 2019 году ученый из Мельбурна Роберт Де Роуз получил ожоги второй степени, когда его iPhone X взорвался в кармане во время работы.
"Я услышал слабый хлопок, за которым последовало шипение, а затем я почувствовал сильную боль в правой ноге, поэтому сразу же вскочил и понял, что это мой телефон", - сказал он. "У меня повсюду был пепел, и моя кожа отошла".
Читай также: Apple проиграла суд по замедлению iPhone
Де Роуз утверждал, что он сообщил о проблеме непосредственно в Apple, но не получил ответа. Теперь он планирует добиться компенсации и хочет предупредить других владельцев iPhone о потенциальной опасности.
Тони Карбоун из Carbone Lawyers сказал, что фирма будет представлять второго человека, который утверждал, что перегрев Apple Watch сожгла его запястье. Два иска были поданы в окружной суд.
Представитель Apple отреагировал на инцидент, заявив, что компания чрезвычайно серьезно относится к безопасности клиентов и что две жалобы расследуются.
Все смартфоны потенциально подвержены риску возгорания из-за использования литий-ионных аккумуляторов. Такие проблемы, как перегрев, утечка или проникновение в аккумуляторную батарею, могут вызвать эффект разгона. Если положить телефон в карман, он может согнуться, когда вы находитесь в сидячем положении, что увеличивает риск повреждения аккумулятора.
Напомним, ранее сообщалось, что на Apple подали иск на триллион за кражу телефона.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил