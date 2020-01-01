Австралиец подал в суд на Apple за взорвавшийся iPhone

Мужчина угодил в больницу после того, как его iPhone X взорвался в кармане, и теперь требует компенсации от Apple.

В 2019 году ученый из Мельбурна Роберт Де Роуз получил ожоги второй степени, когда его iPhone X взорвался в кармане во время работы.

"Я услышал слабый хлопок, за которым последовало шипение, а затем я почувствовал сильную боль в правой ноге, поэтому сразу же вскочил и понял, что это мой телефон", - сказал он. "У меня повсюду был пепел, и моя кожа отошла".

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Де Роуз утверждал, что он сообщил о проблеме непосредственно в Apple, но не получил ответа. Теперь он планирует добиться компенсации и хочет предупредить других владельцев iPhone о потенциальной опасности.

Тони Карбоун из Carbone Lawyers сказал, что фирма будет представлять второго человека, который утверждал, что перегрев Apple Watch сожгла его запястье. Два иска были поданы в окружной суд.

Представитель Apple отреагировал на инцидент, заявив, что компания чрезвычайно серьезно относится к безопасности клиентов и что две жалобы расследуются.

Все смартфоны потенциально подвержены риску возгорания из-за использования литий-ионных аккумуляторов. Такие проблемы, как перегрев, утечка или проникновение в аккумуляторную батарею, могут вызвать эффект разгона. Если положить телефон в карман, он может согнуться, когда вы находитесь в сидячем положении, что увеличивает риск повреждения аккумулятора.

Напомним, ранее сообщалось, что на Apple подали иск на триллион за кражу телефона.