Apple проиграла суд по замедлению iPhone

Теперь компания заплатит 10 миллионов евро плюс судебные издержки.

Apple проиграла апелляцию в итальянском суде по поводу штрафа в размере 10 миллионов евро, который она получила в 2018 году.

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Штраф был выдан Apple по иску о "замедлении" iPhone, когда Apple использовала обновления программного обеспечения для управления процессами iOS, чтобы остановить неожиданные отключения iPhone. Власти в 2018 году постановили, что Apple (и Samsung) "внедрили несправедливую коммерческую практику". Теперь, в новом решении суда страны, это решение было оставлено в силе.

Полное суждение является чрезвычайно техническим и многословным, однако, результат суда найден в заключении:

"Комиссия считает, что Управление правильно посчитало, что информация, касающаяся батареи, касается важных аспектов устройства и, как таковая, должна была быть предоставлена ​​потребителям в соответствии с профессиональной тщательностью, требуемой компаниями ведущей в мире группы, эксплуатирующей во всем мире в секторе высоких технологий.

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Заключение СГКМ о том, что упущения и недостаточная информация об аккумуляторах iPhone от Apple до декабря 2017 года, приводят к интеграции с неверной коммерческой практикой в ​​соответствии со ст. 22 потребительского кодекса: этот вывод основан на наблюдении, что раскрытое упущение информации, касающейся одной из основных характеристик продукта, которая повлияла на его характеристики и продолжительность, привело потребителей к ошибкам как в решении о покупке, так и выше все, в том, что касается правильного использования и замены устройств iPhone.

В заключение, по всем вышеизложенным соображениям, апелляция и дополнительные причины должны быть отклонены".

В результате неудачной апелляции Apple заплатит еще 7 000 евро за судебные издержки.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцы iPhone подали в суд на Apple за замедление телефонов.