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Тренды YouTube: Лига Смеха - Битва титанов и Slava Marlow - Ты горишь как огонь

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В тренде - музыка и ТВ-шоу.

Лига Смеха 2021, Фестиваль 7-го сезона БИТВА ТИТАНОВ

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В выпуске - презентация фестиваля 7-го сезона от Евгения Кошевого и Потапа, представление тренеров 7-го сезона (Олеся Жураковская, Гарик Корогодский, Маша Ефросинина, Сергей Бабкин, Владимир Дантес, Станислав Боклан) и выступление команд.

SLAVA MARLOW - Ты горишь как огонь

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Слава Марлоу выпустил новый сингл «Ты горишь как огонь» 19 февраля 2021 года. Это первый релиз музыканта в наступившем году. В тексте композиции музыкант безуспешно пытается отличить любовь от паранойи.

Напомним, ранее в тренды попали Пакистан. Мир наизнанку и Никита Джигурда x Артем Калайджян.

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Теги: видео, тренды YouTube
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