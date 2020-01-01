Тренды YouTube: Пакистан. Мир наизнанку и Никита Джигурда x Артем Калайджян

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Самый опасный регион и камень, предвещающий Армагеддон. Пакистан. Мир наизнанку 12 сезон 2 серия

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Дмитрий Комаров со своей командой отправился к истокам сотворения мира. Неслучайно говорят, что именно туда с небес на землю спустились Адам и Ева. Говорят, что именно за скалу, что находится в Пакистане, Ной прицепил ковчег. Также Мир наизнанку узнал, как местные жители проверяют, когда наступит Армагеддон. Почему в этот регион Пакистана не пускают иностранцев и удастся ли Дмитрию Комарову разгадать самую мистическую загадку планеты – смотрите.

COMMENT OUT #29 Никита Джигурда x Артём Калайджян (Серго)

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Никита Джигурда и Артем Калайджян (Серго) — герои нового выпуска шоу Comment Out. Они пишут комментарии селебам в инстаграме и выполняют унизительные наказания.

Напомним, ранее в тренды попали Бортич у Дудя и Маленькая машина - большие неприятности.